Юлия Хлынина посетила открытие четвертого фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», которое состоялось в Сочи 15 сентября.
33-летняя актриса вышла на красную дорожку в черном мини-платье с обнаженным плечом, украшенном декоративным серебристым элементом на груди. Знаменитость уложила волосы на косой пробор и сделала легкий макияж.
В этом году звезда сериала «Метод» приехала на кинофестиваль в качестве гостя.
Напомним, четвертый кинофестиваль «Новый сезон» проходит с 15 по 20 сентября на курорте «Роза Хутор».