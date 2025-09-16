Ричмонд
Звезда «Метода» вышла в свет в мини-платье с обнаженным плечом

Актриса Юлия Хлынина стала гостьей открытия кинофестиваля «Новый сезон» в Сочи

Юлия Хлынина посетила открытие четвертого фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», которое состоялось в Сочи 15 сентября.

Юлия Хлынина
Юлия Хлынина

33-летняя актриса вышла на красную дорожку в черном мини-платье с обнаженным плечом, украшенном декоративным серебристым элементом на груди. Знаменитость уложила волосы на косой пробор и сделала легкий макияж.

Дарья Мороз / Фото: пресс-служба
Все звезды и «Брат навсегда»: как прошло открытие фестиваля «Новый сезон 2025»
Юлия Хлынина
Юлия Хлынина

В этом году звезда сериала «Метод» приехала на кинофестиваль в качестве гостя.

Напомним, четвертый кинофестиваль «Новый сезон» проходит с 15 по 20 сентября на курорте «Роза Хутор».