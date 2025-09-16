Прощание с актером из «Тайн следствия» Дмитрием Лагачевым пройдет 19 сентября

Дмитрий Лагачев был актером театра и кино, педагогом и наставником для молодых артистов. Он снялся в таких кинопроектах, как «Гарпастум», «Тайны следствия», «Морские дьяволы» и других. Кроме того, он был актером дубляжа и подарил свой голос персонажам многих мультфильмов. Многие его знают по голосу ослика Иа из «Винни-Пуха».