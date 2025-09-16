Прощание с актером из «Тайн следствия» Дмитрием Лагачевым пройдет 19 сентября

Прощание с заслуженным артистом России, педагогом кафедры режиссуры и искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Дмитрием Лагачевым, умершим в возрасте 56 лет, пройдет 19 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом aif.ru сообщила его коллега Алена Францукова.
«Прощание с Дмитрием Анатольевичем состоится 19 сентября в 11:00 в траурном зале Центра ритуальных услуг по адресу: ул. Партизанская, дом 8а», — сказала она.
Актер Лагачев скончался 13 сентября. Причиной смерти стал инфаркт. Францукова отмечала, что за несколько часов до смерти артист был бодр и энергичен, ни на что не жаловался.
«А через шесть часов его не стало. Смерть не криминальная. Инфаркт, врачи не успели спасти», — уточнила она.
Дмитрий Лагачев был актером театра и кино, педагогом и наставником для молодых артистов. Он снялся в таких кинопроектах, как «Гарпастум», «Тайны следствия», «Морские дьяволы» и других. Кроме того, он был актером дубляжа и подарил свой голос персонажам многих мультфильмов. Многие его знают по голосу ослика Иа из «Винни-Пуха».