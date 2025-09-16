Ричмонд
Екатерина Варнава показала фото в откровенном наряде

Актриса снялась в провокационном наряде во время поездки на Кипр

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 7,4 миллиона подписчиков. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Екатерина Варнава / фото: соцсети
Екатерина Варнава / фото: соцсети

Бывшая звезда шоу Comedy Woman снялась на равнине во время поездки на Кипр. Она позировала на фоне низкорослого кустарника в вязаном темно-зеленом наряде, который состоял из кофты на пуговицах и трусов с завышенной талией.

Также 40-летняя знаменитость надела кепку и коричневые сапоги до колена и нанесла на губы красную помаду.

Ранее Екатерина Варнава в нижнем белье прошлась по улице.