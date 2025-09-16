Кончаловский: качество и количество российского кино выросло за последние годы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Качество российского кино увеличилось, а фильмов и профессионалов в индустрии стало больше, в том числе благодаря импортозамещению. Таким мнением поделился кинорежиссер Егор Кончаловский на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению форума-фестиваля «Российская креативная неделя».
«Я лет 10 назад ляпнул, что надо запретить американское кино на два года — меня обругали, сказали, что российская киноиндустрия и прокат умрут. В результате мы, в определенном смысле насильственным образом, оказались в изоляции. Я, последние годы занимаясь кинематографом, увидел, насколько выросло качество российского кино, количество фильмов и количество людей, приходящих в индустрию», — рассказал он.
Кончаловский добавил, что позитивное влияние на отечественный кинематограф оказало импортозамещение. «На самом деле появилось больше гораздо фильмов, потому что импортозамещение играет положительную роль, для киноиндустрии -точно», — отметил режиссер.
Он добавил, что за последние пару лет произошла консолидация общества и его оздоровление. Это влияет на кинематограф и наоборот, образуя взаимосвязь.