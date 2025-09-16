Ричмонд
Звезда сериала «Гусар» Павел Рассомахин раскрыл секрет крепкого брака

Звезда сериала «Гусар» Рассомахин рассказал о том, как решает конфликты в браке
Павел Рассомахин в сериале «Гусар»
Павел Рассомахин в сериале «Гусар»

Актер Павел Рассомахин, известный зрителям по сериалам «Гусар» и «Кухня», поделился секретами гармоничных отношений со своей супругой — хореографом Оксаной Хайдакиной. В интервью Леди Mail артист отметил, что в их семье существует особая традиция, которая помогает укреплять союз.

«Тот, кто первый приходит домой, готовит ужин, а потом каждый делится, как у него прошел день. Зачастую разговор постепенно переходит уже на другие темы, и мы можем так общаться три-четыре часа, забыв обо всем, даже если изначально собирались поужинать и посмотреть фильм», — поделился артист.

По словам Рассомахина, основа крепких отношений — это диалог и умение слышать партнера. Он подчеркнул, что в паре влюблённые смотрят на ситуации по-разному, и важно приходить к общему знаменателю — так конфликтов можно избежать.

Даже в моменты споров актер и его супруга стараются не доводить ситуацию до ссор. «Если ты не прав, то надо сразу признать вину. Мы с женой иногда спорим, но не позволяем спорам превращаться в ссору. Вместо этого сразу начинаем обсуждать проблему и приходим к ее решению», — пояснил он.