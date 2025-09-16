Звезда «Комбинации» Анастасия Уколова перестала скрывать своего сына

Артистка почти три года состояла в браке с Юрием Горовым. Актриса не показывала лицо избранника, но отмечала, что они учились в одной школе, и муж был ее первой любовью. Звезда не афишировала свой развод, однако в феврале 2025 года призналась, что обратилась за помощью к психологу. А в июне 2025 года стало известно, что Мосгорсуд официально расторг брак знаменитости. Распоряжение было опубликовано на сайте инстанции в день рождения Уколовой.