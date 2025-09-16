Ричмонд
Звезда «Комбинации» Анастасия Уколова перестала скрывать своего сына

Актриса показала лицо трехлетнего сына в личном блоге

Звезда сериала «Комбинация» Анастасия Уколова представила поклонникам своего сына. Актриса опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с первенцем, которого скрывала от публики три года. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Анастасия Уколова с сыном / фото: соцсети
Анастасия Уколова с сыном / фото: соцсети

«Это Гоша. 14 сентября ему исполнилось три года. Он может подбежать и сказать: “Мама, я тебя люблю”. Внезапно, без особого повода, и это самое счастливое мгновение, что может быть в моей жизни. На этой неделе все посты будут про него. Знакомьтесь», — написала артистка.

Знаменитость говорила в интервью, что оказалась совершенно не готова к материнству. По словам Уколовой, она не знала, как наладить грудное вскармливание, уложить и успокоить ребенка, поэтому нанимала разных консультантов. Звезда признавалась, что была очень тревожной и много плакала из-за страха причинить вред сыну. Тогда она решила взять на работу няню, и с этого момента многое изменилось.

Артистка почти три года состояла в браке с Юрием Горовым. Актриса не показывала лицо избранника, но отмечала, что они учились в одной школе, и муж был ее первой любовью. Звезда не афишировала свой развод, однако в феврале 2025 года призналась, что обратилась за помощью к психологу. А в июне 2025 года стало известно, что Мосгорсуд официально расторг брак знаменитости. Распоряжение было опубликовано на сайте инстанции в день рождения Уколовой.

Ранее сын Анастасии Уколовой оказался в больнице с сотрясением мозга.