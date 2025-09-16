Елена Лядова и Владимир Вдовиченков посетили открытие фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит с 15 по 20 сентября на сочинском курорте «Роза Хутор».
Актерская пара, которая не часто посещает светские мероприятия, выбрала для церемонии сдержанные и элегантные наряды.
44-летняя Елена Лядова появилась на традиционной зеленой дорожке киносмотра в укороченном платье-смокинге и лаковых классических туфлях-лодочках. В руках актриса держала сумку с золотой цепочкой. Из украшений Елена выбрала золотое колье в виде сердечка.
На фестивале актриса представляет сериал «Тысяча “нет” и одно “да”», а ее супруг ее поддерживает. Для выхода в свет 54-летний Владимир Вдовиченков выбрал строгий темно-синий костюм и черный галстук. В аксессуарах артист также предпочел лаконичность: только очки и обручальное кольцо.
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков женаты с весны 2015 года. Знакомство будущих супругов произошло на съемочной площадке фильма «Левиафан».