Лядова и Вдовиченков впервые за долгое время вышли на публику вдвоем

Актеры пришли на открытие кинофестиваля в парных образах
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков / Фото: пресс-служба
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков посетили открытие фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит с 15 по 20 сентября на сочинском курорте «Роза Хутор».

Актерская пара, которая не часто посещает светские мероприятия, выбрала для церемонии сдержанные и элегантные наряды.

Екатерина Вилкова
Все звезды и «Брат навсегда»: как прошло открытие фестиваля «Новый сезон 2025»

44-летняя Елена Лядова появилась на традиционной зеленой дорожке киносмотра в укороченном платье-смокинге и лаковых классических туфлях-лодочках. В руках актриса держала сумку с золотой цепочкой. Из украшений Елена выбрала золотое колье в виде сердечка.

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков / Фото: пресс-служба
На фестивале актриса представляет сериал «Тысяча “нет” и одно “да”», а ее супруг ее поддерживает. Для выхода в свет 54-летний Владимир Вдовиченков выбрал строгий темно-синий костюм и черный галстук. В аксессуарах артист также предпочел лаконичность: только очки и обручальное кольцо.

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков женаты с весны 2015 года. Знакомство будущих супругов произошло на съемочной площадке фильма «Левиафан».