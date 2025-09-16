В «Художественном» представят ленты советской киносказочницы Кошеверовой

«Но прославил ее десяток великолепных киносказок с глубоким подтекстом, на которых выросло несколько поколений советских и российских детей и которые можно до сих пор пересматривать всей семьей. В чудесной послевоенной “Золушке” и оттепельной “Старой, старой сказке”, как и в более поздних фильмах, вошедших в нашу ретроспективу, Кошеверова не просто блеснула лирическим и комедийным талантом прирожденной рассказчицы трогательных, наивных и остроумных историй. В жанре сказки она явно чувствовала себя гораздо свободнее, чем ее коллеги во “взрослом кино” — то же самое можно сказать о соавторах ее лучших фильмов, выдающихся драматургах Евгении Шварце и Николае Эрдмане», — сказал он.