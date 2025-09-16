Ричмонд
В «Художественном» представят ленты советской киносказочницы Кошеверовой

Картины можно будет увидеть с 21 сентября по 19 октября
Кадр из фильма «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил»
Кадр из фильма «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил»Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Пять картин советской кинорежиссера-сказочницы Надежды Кошеверовой покажут в кинотеатре «Художественный» в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

«С 21 сентября по 19 октября кинотеатр “Художественный” представит программу “Надежда Кошеверова. Сказки для взрослых и детей”. Зрители увидят пять картин Надежды Кошеверовой — главной советской киносказочницы», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в их числе мелодрама по пьесе Евгения Шварца «Тень», адаптация знаменитой сказки Шарля Перро «Золушка», семейная сказка с Олегом Далем «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», а также мюзиклы по мотивам сказок Андерсена «Старая, старая сказка» и «Соловей».

Как отметил программный директор «Художественного» Стас Тыркин, слова которого приводит пресс-служба, в фильмографии Кошеверовой есть и экранизации русской классики, и зрительские хиты, вроде комедии «Укротительница тигров».

Людмила Касаткина в фильме «Укротительница тигров»
Людмила Касаткина в фильме «Укротительница тигров»

«Но прославил ее десяток великолепных киносказок с глубоким подтекстом, на которых выросло несколько поколений советских и российских детей и которые можно до сих пор пересматривать всей семьей. В чудесной послевоенной “Золушке” и оттепельной “Старой, старой сказке”, как и в более поздних фильмах, вошедших в нашу ретроспективу, Кошеверова не просто блеснула лирическим и комедийным талантом прирожденной рассказчицы трогательных, наивных и остроумных историй. В жанре сказки она явно чувствовала себя гораздо свободнее, чем ее коллеги во “взрослом кино” — то же самое можно сказать о соавторах ее лучших фильмов, выдающихся драматургах Евгении Шварце и Николае Эрдмане», — сказал он.