Пластика, которая подкачала: голливудские актеры и их неудачные эксперименты со внешностью

Голливудские звезды — не только мастера перевоплощений на экране, но и порой на операционном столе. Однако не всегда стремление к вечной молодости заканчивается удачно
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Микки Рурк
Микки РуркИсточник: Legion-Media

В мире кино внешний вид играет немалую роль, и многие актеры прибегают к услугам пластической хирургии, чтобы соответствовать требованиям индустрии. Однако не всегда вмешательство хирурга приносит желаемый результат. Иногда стремление к идеалу оборачивается потерей индивидуальности и узнаваемости. Истории этих актеров служат напоминанием о том, что естественная привлекательность не всегда поддается хирургическому вмешательству.

Микки Рурк

Микки Рурк
Микки РуркИсточник: Legion-Media

Микки Рурк был одним из самых ярких актеров 1980-х годов, но его карьера приняла неожиданный поворот после того, как он ушел в профессиональный бокс. Травмы, полученные на ринге, потребовали множества операций, включая пять на носу и одну на скулах. Однако Рурк признался, что выбрал «не того» хирурга, и вмешательства не оправдали ожиданий.

В интервью 2009 года актер отметил: «Большая часть операций была связана с восстановлением лица после бокса, но я обратился к неправильному специалисту». Несмотря на это, Рурк продолжил сниматься в кино и даже вернулся в бокс в 2014 году, выиграв выставочный матч в Москве.

Дэниэл Крэйг

Дэниэл Крэйг в фильме Казино Рояль
Дэниэл Крэйг в фильме «Казино Рояль»

Дэниэл Крэйг, прославившийся ролью Джеймса Бонда, также стал объектом обсуждений из-за изменений в своей внешности. В 2018 году журналисты и поклонники обратили внимание на его лоб и скулы, которые выглядели несколько неестественно. Разумеется, сразу предположили, что все дело в косметических процедурах.

Дэниэл Крэйг
Дэниэл КрэйгИсточник: Legion-Media

Хотя сам актер не подтверждал слухи, его измененный облик стал темой для обсуждения. Ходили даже слухи, что пластика — это условия контракта для съемок в «Бондиане».

Джон Траволта

Джон Траволта в фильме Криминальное чтиво
Джон Траволта в фильме «Криминальное чтиво»

Звезда «Криминального чтива» Джон Траволта начал эксперименты с пластикой с пересадки волос, а позже уже не мог остановиться. Он неоднократно прибегал к уколам красоты, а некоторые эксперты даже считают, что могла быть сделана подтяжка лица. Результат был заметен: лицо актера стало менее естественным, а мимика — ограниченной.

Джон Траволта
Джон ТраволтаИсточник: Legion-Media

Таблоиды активно обсуждали эти изменения, сравнивая его нынешний облик с образами из более ранних фильмов. Сам актер никак не комментирует свою внешность.

Зак Эфрон

Зак Эфрон
Зак ЭфронИсточник: Alloverpress

Американский актер Зак Эфрон сам развеял слухи о пластической хирургии, которые появились после его недавних изменений во внешности. О пластики речи нет, но эстетические изменения явно присутствуют. В 2021 году Эфрон неудачно упал дома и ударился подбородком о гранитный фонтан, в результате чего сломал челюсть. Хирурги помогли вылечить травму, но внешность актера изменилась навсегда.

Зак Эфрон
Зак ЭфронИсточник: Legion-Media

Кинозвезда признался, что узнал о слухах только после звонка матери, которая поинтересовалась, действительно ли он делал пластические операции. Эти объяснения подтвердили, что изменения в лице были результатом травмы.