Микки Рурк был одним из самых ярких актеров 1980-х годов, но его карьера приняла неожиданный поворот после того, как он ушел в профессиональный бокс. Травмы, полученные на ринге, потребовали множества операций, включая пять на носу и одну на скулах. Однако Рурк признался, что выбрал «не того» хирурга, и вмешательства не оправдали ожиданий.