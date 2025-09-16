Ричмонд
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса разработала новый способ общения с ним

Эмма Хеминг рассказала, как общается с актером, который страдает лобно-височной деменцией
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Брюс Уиллис и Эмма ХемингИсточник: Соцсети

Жена американского актера Брюса Уиллиса, модель Эмма Хеминг-Уиллис, рассказала, что разработала новый способ общения со звездой голливудских боевиков, который страдает лобно-височной деменцией. Ее цитирует Daily Mail.

Хеминг-Уиллис отметила, что предпочитает просто сидеть с супругом, слушать, как он пытается говорить «на своем языке», слышать его и поддерживать.

«Я не могу спросить его, как он себя чувствует, что с ним не так, болит ли у него что-нибудь. Вместо этого я читаю язык его тела или смотрю ему в глаза, чтобы понять, что его беспокоит и что он переживает», — поделилась она.

Ранее жена Брюса Уиллиса призналась, что отселение мужа в отдельный дом с сиделками пошло на пользу семье.

Артист оставил Голливуд весной 2022 года из-за серьезных проблем со здоровьем. Сообщалось, что звезда «Крепкого орешка» перестал ходить, читать и говорить на фоне прогрессирующей лобно-височной деменции.