Дарья Мороз посетила открытие фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Церемония прошла на горном курорте Роза Хутор 15 сентября.
Для мероприятия 42-летняя актриса выбрала светло-серый смокинг с контрастной черной оторочкой, белоснежную рубашку и широкие брюки в пол.
В руках исполнительница держала черно-желтый клатч. Свой образ Дарья дополнила многочисленными кольцами и крупными серьгами. Актриса предпочла легкий макияж в розовых тонах, подчеркнув губы сияющей помадой.
В зале Дарья Мороз тепло приветствовала актера Григория Верника, который снимался в ее режиссерском проекте «Секс. До и после».
Четвертый кинофестиваль «Новый сезон» проходит с 15 по 20 сентября на курорте «Роза Хутор».