Дарья Мороз появилась на публике в роскошном смокинге

Актриса посетила открытие фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Дарья Мороз / Фото: пресс-служба
Дарья Мороз / Фото: пресс-служба

Дарья Мороз посетила открытие фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Церемония прошла на горном курорте Роза Хутор 15 сентября.

Для мероприятия 42-летняя актриса выбрала светло-серый смокинг с контрастной черной оторочкой, белоснежную рубашку и широкие брюки в пол.

Дарья Мороз / Фото: пресс-служба
Дарья Мороз / Фото: пресс-служба
Софья Лебедева
Все звезды и «Брат навсегда»: как прошло открытие фестиваля «Новый сезон 2025»

В руках исполнительница держала черно-желтый клатч.  Свой образ Дарья дополнила многочисленными кольцами и крупными серьгами. Актриса предпочла легкий макияж в розовых тонах, подчеркнув губы сияющей помадой.

Дарья Мороз и Григорий Верник / Фото: пресс-служба
Дарья Мороз и Григорий Верник / Фото: пресс-служба

В зале Дарья Мороз тепло приветствовала актера Григория Верника, который снимался в ее режиссерском проекте «Секс. До и после».

Четвертый кинофестиваль «Новый сезон» проходит с 15 по 20 сентября на курорте «Роза Хутор».