Звезда сериала «Опасная близость» вышла в свет в необычном наряде

Софья Лебедева посетила открытие четвертого кинофестиваля «Новый сезон»

Софья Лебедева приехала в Сочи, чтобы посетить открытие четвертого кинофестиваля «Новый сезон». На церемонии 31-летняя актриса появилась в необычном наряде.

Софья Лебедева
Софья Лебедева

Звезда сериала «Опасная близость» надела мини-платье песочного цвета с длинными рукавами. Наряд украсил объемный черный воротник, переходящий в шлейф. Лебедева также выбрала черные туфли-лодочки на шпильках.

Дарья Мороз / Фото: пресс-служба
Все звезды и «Брат навсегда»: как прошло открытие фестиваля «Новый сезон 2025»

Стилисты собрали ее волосы в гладкий пучок, а визажисты сделали вечерний макияж. Известно, что автором наряда актрисы стал Олег Овсиев, креативный директор Дома Viva Vox.

«Увидела платье — влюбилась — и вот я в нем. А вообще задумка простая — это гармония и красота», — рассказала Лебедева о своем наряде порталу woman.ru.

В этом году звезда сериала «Дети перемен» приехала на кинофестиваль в качестве гостя.

Напомним, четвертый кинофестиваль «Новый сезон» проходит с 15 по 20 сентября на курорте «Роза Хутор».