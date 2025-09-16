Экс-возлюбленная Табакова снялась в откровенном боди, обнажившем ее грудь

Артистка растит пятилетнюю дочь от своего коллеги. Пара рассталась еще до рождения ребенка. По словам знаменитости, Табаков финансово обеспечивает девочку, и она не препятствует ее встречам со знаменитыми родственниками. Звезда отмечала, что у дочери есть все шансы стать актрисой. По мнению Синицыной, внешне Миа похожа на родственников по отцовской линии, но характер унаследовала от нее.