Экс-возлюбленная Табакова снялась в откровенном боди, обнажившем ее грудь

Экс-возлюбленная актера Павла Табакова показала себя в откровенном наряде с глубоким декольте. Звезда эротической драмы «Чистые» Софья Синицына позировала перед зеркалом в серебристом боди, обнажившем ее грудь, и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Артистка растит пятилетнюю дочь от своего коллеги. Пара рассталась еще до рождения ребенка. По словам знаменитости, Табаков финансово обеспечивает девочку, и она не препятствует ее встречам со знаменитыми родственниками. Звезда отмечала, что у дочери есть все шансы стать актрисой. По мнению Синицыной, внешне Миа похожа на родственников по отцовской линии, но характер унаследовала от нее.
Звезда быстро восстановилась после родов и стала появляться на публике в откровенных нарядах. Однако похудение не далось ей легко, несмотря на молодость и хорошую генетику. Актриса подчеркивала, что довольна отражением в зеркале и любит демонстрировать свою фигуру. По словам Синицыной, недовольные женщины периодически оскорбляют ее, называя «девушкой легкого поведения», однако она не обращает на это внимания.
Знаменитость недавно призналась, что ее привлекают партнеры постарше. 30-летней актрисе нравятся мужчины за 40 лет. По словам артистки, у нее были отношения только с двумя ровесниками — Табаковым и 33-летним грузином. Звезда считает, что зрелые мужчины точно знают, чего они хотят, и ей это нравится.
