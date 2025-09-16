Ричмонд
Марго Робби в платье с экстремальными разрезами похвасталась длинными ногами

Актриса посетила премьеру фильма «Большое смелое красивое путешествие»

Марго Робби презентовала новый фильм «Большое смелое красивое путешествие» со своим участием. Мероприятие прошло 15 сентября в AMC Lincoln Square в Нью-Йорке.

Марго Робби
Марго РоббиИсточник: Legion-Media

На премьере 35-летняя актриса появилась в необычном наряде. Она надела черно-белое платье Mugler с корсетом, глубоким декольте и экстремальными вырезами до бедер. Стилисты собрали волосы звезды «Барби» в высокую прическу, оставив локон у лица, а визажисты сделали нежный макияж.

Свой образ Робби завершила золотым браслетом Lorraine Schwartz с бриллиантом в центре, а также серьгами и кольцами.

Марго Робби
Марго РоббиИсточник: Legion-Media

Стилист актрисы Эндрю Мукамал вдохновился нарядом весенней коллекции высокой моды Тьерри Мюглера 1998 года. В своем блоге он показал модель Хонор Фрейзер в этом же платье на модном показе 27 лет назад.

«Большое, смелое, прекрасное путешествие» — первая работа Робби после выхода «Барби» в 2023 году. Актриса брала небольшой перерыв во время беременности. Осенью 2024 года Робби впервые стала мамой.

Марго Робби
Марго РоббиИсточник: Legion-Media

В картине «Большое смелое красивое путешествие» она играет вместе с Колином Фарреллом. Их герои — Сара и Дэвид — знакомятся на свадьбе общего друга. По воле судьбы пара отправляется в совместное приключение, где они «вспоминают важные моменты из своего прошлого, чтобы понять, как они оказались там, где находятся сейчас, и, возможно, получить шанс изменить свое будущее».

В широкий прокат фильм «Большое смелое красивое путешествие» выходит 19 сентября.

Ранее Марго Робби и Колин Фаррелле презентовали картину в Лондоне.