Чистая прибыль бизнеса Игоря Верника за 2024 год составила 1,4 млн рублей

Портал «Страсти» сообщает, что бизнес актера заработал за 2024 год более 7 млн рублей
Игорь Верник
Игорь Верник

Бизнес актера театра и кино Игоря Верника заработал за 2024 год 7,6 миллиона рублей. Об этом пишет портал «Страсти».

Артист владеет долей в 37,5 процента компании «ЖУСТЕН». Организация занимается арендой и управлением собственной или арендованной нежилой недвижимостью.

Отмечается, что за минувший год ООО «ЖУСТЕН» заработало 7,6 миллиона рублей. Чистая прибыль при этом составила 1,4 миллиона рублей. По сравнению с 2023 годом, компания нарастила прибыль — тогда ее доходы составляли лишь 4,5 миллиона рублей, а «чистыми» она заработала 138 тысяч рублей.

Ранее Игоря Верника оштрафовали на десять тысяч рублей за неоплату парковки.