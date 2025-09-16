Чистая прибыль бизнеса Игоря Верника за 2024 год составила 1,4 млн рублей

Отмечается, что за минувший год ООО «ЖУСТЕН» заработало 7,6 миллиона рублей. Чистая прибыль при этом составила 1,4 миллиона рублей. По сравнению с 2023 годом, компания нарастила прибыль — тогда ее доходы составляли лишь 4,5 миллиона рублей, а «чистыми» она заработала 138 тысяч рублей.