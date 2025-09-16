Чистая прибыль бизнеса Игоря Верника за 2024 год составила 1,4 млн рублей

Бизнес актера театра и кино Игоря Верника заработал за 2024 год 7,6 миллиона рублей. Об этом пишет портал «Страсти».
Артист владеет долей в 37,5 процента компании «ЖУСТЕН». Организация занимается арендой и управлением собственной или арендованной нежилой недвижимостью.
Отмечается, что за минувший год ООО «ЖУСТЕН» заработало 7,6 миллиона рублей. Чистая прибыль при этом составила 1,4 миллиона рублей. По сравнению с 2023 годом, компания нарастила прибыль — тогда ее доходы составляли лишь 4,5 миллиона рублей, а «чистыми» она заработала 138 тысяч рублей.
Ранее Игоря Верника оштрафовали на десять тысяч рублей за неоплату парковки.