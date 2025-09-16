Возлюбленная Венсана Касселя снялась в бикини с актером

Слухи об отношениях пары появились еще в 2023 году. В сети раскритиковали актера за роман с девушкой, которая на 30 лет его моложе, однако влюбленные не реагировали на хейт. Поклонники предполагали, что чувства Касселя скоро пройдут и он расстанется с Баптистой, однако этого не произошло. Пара периодически публикует в соцсетях романтические фото и выходит вместе в свет.