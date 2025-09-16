Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Возлюбленная Венсана Касселя снялась в бикини с актером

Модель Нара Баптиста снялась с артистом на гидроцикле
Возлюбленная Венсана Касселя снялась в бикини с актером
Возлюбленная Венсана Касселя снялась в бикини с актеромИсточник: www_gazeta_ru

Возлюбленная актера Венсана Касселя показала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с совместного отдыха. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Модель Нара Баптиста снялась с артистом на гидроцикле. Она позировала в леопардовом бикини, прижимаясь к избраннику.

Слухи об отношениях пары появились еще в 2023 году. В сети раскритиковали актера за роман с девушкой, которая на 30 лет его моложе, однако влюбленные не реагировали на хейт. Поклонники предполагали, что чувства Касселя скоро пройдут и он расстанется с Баптистой, однако этого не произошло. Пара периодически публикует в соцсетях романтические фото и выходит вместе в свет.

7 января 2025 года модель родила сына от Касселя, которого они назвали Каэтано. Для Баптисты мальчик стал первым ребенком, а для актера — четвертым. У него есть двое детей от коллеги Моники Беллуччи: 21-летняя Дева и 15-летняя Леони.

Супруги состояли в браке почти 14 лет, и в 2013 году развелись без скандалов и публичных заявлений. Звезда никогда не препятствовала общению дочерей с отцом. А также Кассель воспитывает шестилетнюю девочку Амазони от модели Тины Кунаки, с которой расстался в 2023 году. Экс-супруги еще не показывали ребенка поклонникам.

Ранее Венсан Кассель назвал главную привилегию актерской профессии.