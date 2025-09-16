Звезда сериала «Ландыши» улетела из России

Звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик улетела из России. Актриса сообщила об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка не стала скрывать страну, которую выбрала для отпуска, и призналась, что находится в Италии.
Знаменитость сняла на видео, как ехала по дорогам Рима в кабриолете, и поделилась кадрами в соцсети.
Здорик отмечала в интервью, что всегда на сцене и в кадре «существует честно». По словам звезды, ей сложно играть, поэтому она все проживает.
Актриса признавалась, что доводила себя до разных страшных и сильных эмоций, чтобы максимально доносить до зрителя драматизм роли. Такое непросто дается артистке, но по-другому она не представляет свою профессию.
Ранее звезда «Ландышей» опубликовала фото своей матери в бикини.