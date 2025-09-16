Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актер и режиссер Роберт Редфорд умер на 90-м году жизни

Культовый актер ушел из жизни во сне
Роберт Редфорд
Роберт РедфордИсточник: Алексей Молчановский

Актер и режиссер Роберт Редфорд умер на 90-м году жизни. Об этом сообщает The New York Times.

Редфорд скончался во сне. Точная причина неизвестна. Артист наиболее известен по участию в фильмах «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид», «Афера», «Три дня Кондора», «Вся президентская рать», «Обыкновенные люди», «Из Африки».

Редфорд начал актерскую карьеру в 1959 году. Он работал в театральных постановках на Бродвее и в различных развлекательных телешоу. В 1962-м он снялся в полнометражном фильме «Охота на поле боя».

Артист является номинантом и лауреатом таких международных кинопремий, как «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми», BAFTA. Он был одним из шести режиссеров в истории мирового кинематографа, получивших эту награду за дебютный фильм «Обыкновенные люди».

В 2020 году сын Роберта Редфорда Джеймс скончался на 59-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. Режиссер-документалист и соучредитель благотворительного кинофонда Редфордов десятилетиями страдал от болезни печени — у него еще в детстве был обнаружен первичный склерозирующий холангит, в 1990-х он пережил две пересадки печени. В последние годы у него развился рак желчных протоков.