Актер и режиссер Роберт Редфорд умер на 90-м году жизни

В 2020 году сын Роберта Редфорда Джеймс скончался на 59-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. Режиссер-документалист и соучредитель благотворительного кинофонда Редфордов десятилетиями страдал от болезни печени — у него еще в детстве был обнаружен первичный склерозирующий холангит, в 1990-х он пережил две пересадки печени. В последние годы у него развился рак желчных протоков.