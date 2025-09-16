Ольга Медынич показала редкое фото 12-летнего сына

В 2016 году актриса вышла замуж за коллегу Джемала Тетруашвили. Они познакомились на съемках сериала «Светофор», где играли супружескую пару. Артисты практически год скрывали свой роман и не отвечали на вопросы журналистов, но позже признались, что счастливы вместе. У Тетруашвили есть 17-летняя дочь София от первого брака. Медынич говорила в шоу «Наедине со всеми», что быстро смогла подружиться с девочкой и ее супруг легко нашел общий язык с пасынком.