Ольга Медынич показала редкое фото 12-летнего сына

Актриса поделилась снимком своего повзрослевшего сына Дмитрия

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Ольга Медынич показала поклонникам, как повзрослел ее сын. Актриса опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото 12-летнего Дмитрия. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Дмитрий, сын Ольги Медынич
Дмитрий, сын Ольги Медынич

Знаменитость родила первенца от оператора Владимира Вечкилева, с которым рассталась через несколько месяцев после этого события. Артистка тогда же собрала вещи и переехала с ребенком из Санкт-Петербурга в Москву. Звезда не отвечала на вопросы о личной жизни и не называла причины развода с супругом, отмечая, что не видит смысла выносить это в публичное пространство.

В 2016 году актриса вышла замуж за коллегу Джемала Тетруашвили. Они познакомились на съемках сериала «Светофор», где играли супружескую пару. Артисты практически год скрывали свой роман и не отвечали на вопросы журналистов, но позже признались, что счастливы вместе. У Тетруашвили есть 17-летняя дочь София от первого брака. Медынич говорила в шоу «Наедине со всеми», что быстро смогла подружиться с девочкой и ее супруг легко нашел общий язык с пасынком.

Ранее Ольга Медынич показала архивные фото со своей свадьбы.