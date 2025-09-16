Ричмонд
Дженнифер Лопес в образе блондинки сравнили с Мэрилин Монро и Гвен Стефани

Актриса сменила имидж ради съемок и стала платиновой блондинкой

Дженнифер Лопес показала свой новый образ. 56-летняя актриса стала платиновой блондинкой ради съемок в фильме «Поцелуй женщины-паука».

Дженнифер Лопес, фото: соцсети
Дженнифер Лопес, фото: соцсети

Звезда надела парик с платиновыми локонами. Лопес сделали яркий макияж с выразительными стрелками и красной помадой. На одним снимке она позировала в теплом халате, а на другом сидела в ванной и рассматривала эскизы костюмов. Известно, что фильм снимали в стиле золотого века Голливуда.

«Вжиться в роль Авроры — все равно что станцевать золотой век кинематографа… со всем его блеском, гламуром и множеством танцев. Еще никогда не было так весело возвращаться в прошлое», — отметила актриса.

Гвен Стефани
Гвен СтефаниИсточник: Legion-Media.ru

Многие поклонники перепутали Лопес в этом образе с певицей Гвен Стефани.

«Сначала я подумал, что это Гвен Стефани», «Что это за Гвен Стефани такая?», «Очевидно, что я не единственная, кто заметил сходство с Гвен Стефани на этой фотографии… Вау», «Боже, ты похожа на Гвен Стефани».

Некоторые также заметили, что Лопес в таком образе похожа на Мэрилин Монро. «Безупречный вайб Мэрлин Монро».

Дженнифер Лопес, фото: соцсети
Дженнифер Лопес, фото: соцсети

«Поцелуй женщины-паука» — киноадаптация одноименного романа Мануэля Пуига. Действия происходят в Аргентине в 1981 году. По сюжету, политзаключенный Валентин оказывается в одной камере с эксцентричным Молиной.

Чтобы скрасить тюремные будни, мечтательный Молина, одержимый поп-культурой, рассказывает соседу о своем любимом мюзикле «Поцелуй женщины-паука» с кинозвездой Ингрид Луной (ее играет Дженнифер Лопес). Постепенно герои сближаются и учатся справляться с суровой тюремной реальностью, отвлекаясь на мысли о гламурной жизни персонажей мюзикла.

Ранее Дженнифер Лопес вспомнила, как Мадонна забрала у нее главную роль. 