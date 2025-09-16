«Думаю, в основе характера Мартынова лежит внутренняя неудовлетворенность, — отметил Никита Ефремов, — ощущение неполноценности и недоумение: почему Лермонтов — такой классный, если, как ему кажется, он сам красивее, лучше и нужнее обществу?».