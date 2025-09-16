Ричмонд
Неузнаваемый Ефремов снимается в комедии со звездой «Слова пацана»: первые кадры

В семейной комедии про Петрова и Васечкина Лев Зулькарнаев будет Лермонтовым, а Никита Ефремов — Мартыновым
Никита Ефремов на съемках фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
Появились новые кадры со съемок семейной комедии «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа». К актерскому составу присоединились звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Лев Зулькарнаев в образе Лермонтова и Никита Ефремов, который играет усатого дуэлянта Мартынова.

По сюжету фильма, юные герои, Петя, Вася и Маша, попадают в прошлое и оказываются в Пятигорске XIX века. Там ребята пытаются спасти жизнь великого поэта Михаила Лермонтова, предотвратив его роковой поединок с Николаем Мартыновым.

Лев Зулькарнаев на съемках фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
Создатели отмечают, что дуэт Лермонтова и Мартынова будет немного комичным. Героям придется бороться за внимание прекрасной Эмилии в исполнении Анастасии Талызиной.

Никита Ефремов на съемках фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
«Думаю, в основе характера Мартынова лежит внутренняя неудовлетворенность, — отметил Никита Ефремов, — ощущение неполноценности и недоумение: почему Лермонтов — такой классный, если, как ему кажется, он сам красивее, лучше и нужнее обществу?».

Лев Зулькарнаев на съемках фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
Лев Зулькарнаев признался, что в своем Лермонтове видит «авантюриста и романтика — отчасти Мюнхгаузена, отчасти Джека Воробья, отчасти Бастера Китона».

А главное очарование проекта, по словам артиста, — в самой задумке: дети пытаются спасти поэта, приевшегося им еще в школьной программе.

Никита Ефремов на съемках фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
Режиссером ленты выступает Петр Тодоровский-мл.. Петю Васечкина, Васю Петрова и Машу Старцеву играют Дмитрий Калихов, Глеб Кулаков и Адель Гудаускас.

Фильм создается при участии кинопрокатной компании Вольга и Киностудии Горького. «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа» выйдут в кинопрокат в 2026 году.