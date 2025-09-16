Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сальма Хайек снялась с 17-летней дочерью и экс-возлюбленной мужа

Актриса показала совместное фото с Линдой Евангелистой

Сальма Хайек в соцсетях поделилась редким снимком, на котором она была запечатлена с 17-летней дочерью Валентиной Пино и моделью Линдой Евангелистой, у которой в прошлом был роман с Франсуа-Анри Пино. Французский миллиардер встречался с моделью до встречи с мексиканской актрисой. В этих отношениях у него родился сын.

Валентина Пино, Ева Евангелиста и Сальма Хайек, фото: соцсети
Валентина Пино, Ева Евангелиста и Сальма Хайек, фото: соцсети

Хайек и Евангелиста встретились на гала-вечере «Забота о женщинах» конгломерата Kering, которым руководит Пино. Модель также разместила у себя на страничке фото со звездой фильма «Фрида» и поблагодарила ее и бывшего возлюбленного за прекрасный вечер.

Поклонники отметили, что Хайек и Евангелиста — мудрые женщины, которые смогли найти общий язык и подружиться.

«Общаться с женой бывшего и участвовать в ее проектах — говорит о величии женщины», «Впечатляет. Современная семья», «Какие вы молодцы».

Напомним, Франсуа-Анри Пино встречался с Линдой Евангелистой в середине нулевых. В 2006 году у них родился сын Августин Джеймс. Их отношения длились несколько месяцев.

Модель не говорила, от кого родила наследника. Но в 2011 году раскрыла, что отцом ее сына является Пино. Она заявила, что миллиардер был против рождения ребенка, долгое время не общался с ним и не платил алименты. Позже им удалось решить конфликт.

Вскоре после расставания с Линдой Пино начал строить отношения с Сальмой Хайек. В 2007 году у них родилась дочь Валентина, а еще через два года они официально стали мужем и женой.

Ранее Сальма Хайек снялась в красном бикини в честь 59-летия. 