Сальма Хайек в соцсетях поделилась редким снимком, на котором она была запечатлена с 17-летней дочерью Валентиной Пино и моделью Линдой Евангелистой, у которой в прошлом был роман с Франсуа-Анри Пино. Французский миллиардер встречался с моделью до встречи с мексиканской актрисой. В этих отношениях у него родился сын.
Хайек и Евангелиста встретились на гала-вечере «Забота о женщинах» конгломерата Kering, которым руководит Пино. Модель также разместила у себя на страничке фото со звездой фильма «Фрида» и поблагодарила ее и бывшего возлюбленного за прекрасный вечер.
Поклонники отметили, что Хайек и Евангелиста — мудрые женщины, которые смогли найти общий язык и подружиться.
«Общаться с женой бывшего и участвовать в ее проектах — говорит о величии женщины», «Впечатляет. Современная семья», «Какие вы молодцы».
Напомним, Франсуа-Анри Пино встречался с Линдой Евангелистой в середине нулевых. В 2006 году у них родился сын Августин Джеймс. Их отношения длились несколько месяцев.
Модель не говорила, от кого родила наследника. Но в 2011 году раскрыла, что отцом ее сына является Пино. Она заявила, что миллиардер был против рождения ребенка, долгое время не общался с ним и не платил алименты. Позже им удалось решить конфликт.
Вскоре после расставания с Линдой Пино начал строить отношения с Сальмой Хайек. В 2007 году у них родилась дочь Валентина, а еще через два года они официально стали мужем и женой.
Ранее Сальма Хайек снялась в красном бикини в честь 59-летия.