Актер сериала «Тайны следствия» Владимир Мойковский умер на 79-м году жизни

В Петрозаводске скончался актер Владимир Мойковский
Владимир Мойковский, фото: Группа ВКонтакте «Театр драмы Карелии “Творческая мастерская”»
Владимир Мойковский, фото: Группа ВКонтакте «Театр драмы Карелии “Творческая мастерская”»

В Петрозаводске скончался заслуженный артист России Владимир Мойковский. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на пресс-службу петрозаводского театра «Творческая мастерская», где служил актер.

Актеру было 78 лет, артистической карьере он посвятил 57 лет.

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что ушел из жизни наш дорогой коллега и друг, большой мастер, один из любимейших зрителей актеров, основатель “Творческой мастерской” заслуженный артист России, народный артист Карелии Владимир Игоревич Мойковский», — рассказали в театре.

Актер снимался в сериалах «Тайны следствия», «Гончие», «Дорогой мой человек».

Владимир Мойковский родился 13 марта 1947 года в Ленинграде. В 1969-м окончил ЛГИТМиК. В 1973 году был лауреатом Премии комсомола Карелии, которую получил за главную роль в постановке «Валентин и Валентина».

Ранее скончался актер сериалов «Морские дьяволы» и «Тайны следствия» Дмитрий Лагачев.