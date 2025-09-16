Эмбер Херд впервые за долгое время появилась на публике с тремя детьми. 39-летнюю актрису заметили на улице Мадрида вместе с четырехлетней дочерью Уной и коляской с четырехмесячными близнецами.
Херд была в белом сарафане в пол и темных очках. Она отказалась от макияжа и убрала волосы в пучок. Знаменитость держала за руку дочь Уну и оживленно беседовала с ней.
О рождении близнецов у Эмбер Херд стало известно в мае. Актриса сама сообщила о пополнении, рассказав, что у нее родились сын Оушен и дочь Агнес. Имя отца детей она не раскрыла.
Старшая дочь Херд Уна родилась в 2021 году от суррогатной матери. После ее рождения актриса переехала в Мадрид.
Ранее Эмбер Херд показала стройную фигуру спустя три месяца после родов.