Эмбер Херд вышла на прогулку с тремя детьми

Актрису засняли на улице Мадрида с четырехлетней дочерью и близнецами
Эмбер Херд с детьми
Эмбер Херд с детьмиИсточник: Legion-Media.ru

Эмбер Херд впервые за долгое время появилась на публике с тремя детьми. 39-летнюю актрису заметили на улице Мадрида вместе с четырехлетней дочерью Уной и коляской с четырехмесячными близнецами.

Херд была в белом сарафане в пол и темных очках. Она отказалась от макияжа и убрала волосы в пучок. Знаменитость держала за руку дочь Уну и оживленно беседовала с ней.

О рождении близнецов у Эмбер Херд стало известно в мае. Актриса сама сообщила о пополнении, рассказав, что у нее родились сын Оушен и дочь Агнес. Имя отца детей она не раскрыла.

Старшая дочь Херд Уна родилась в 2021 году от суррогатной матери. После ее рождения актриса переехала в Мадрид.

Ранее Эмбер Херд показала стройную фигуру спустя три месяца после родов.