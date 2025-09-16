Недавно Линдси Лохан вернулась к своей роли в «Чумовой пятнице 2». С момента выхода оригинального фильма прошло 22 года. Их совместная с Джеми Ли Кертис работа получила положительные отзывы, а лента собрала около 150 млн долларов в прокате.