Линдси Лохан может вновь сыграть близняшек в сиквеле «Ловушки для родителей»

Звезда культовой комедии предположила, что в будущем появится продолжение фильма
Линдси Лохан
Линдси ЛоханИсточник: Legion-Media

Линдси Лохан может вернуться к роли сестер-близняшек в сиквеле культовой семейной комедии «Ловушка для родителей». Об этом сообщила другая звезда этого фильма — Лиза Энн Уолтер, сыгравшая няню Чесси.

В беседе с журналистами издания Entertainment Weekly актриса сказала, что поклонники фильма давно обсуждают возможность продолжения.

«Disney, ты это слышишь?», — воскликнула Уолтер.

По ее словам, Линдси Лохан уже связалась с руководством компании и выразила свою заинтересованность в проекте.

Кадр из фильма «Ловушка для родителей»
Кадр из фильма «Ловушка для родителей»

В «Ловушке для родителей» 1998 года Лохан сыграла сестер-близнецов Холли Паркер и Энни Джеймс. Каждую сцену с участием юной актрисы приходилось снимать дважды.

Недавно Линдси Лохан вернулась к своей роли в «Чумовой пятнице 2». С момента выхода оригинального фильма прошло 22 года. Их совместная с Джеми Ли Кертис работа получила положительные отзывы, а лента собрала около 150 млн долларов в прокате.