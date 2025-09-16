Линдси Лохан может вернуться к роли сестер-близняшек в сиквеле культовой семейной комедии «Ловушка для родителей». Об этом сообщила другая звезда этого фильма — Лиза Энн Уолтер, сыгравшая няню Чесси.
В беседе с журналистами издания Entertainment Weekly актриса сказала, что поклонники фильма давно обсуждают возможность продолжения.
«Disney, ты это слышишь?», — воскликнула Уолтер.
По ее словам, Линдси Лохан уже связалась с руководством компании и выразила свою заинтересованность в проекте.
В «Ловушке для родителей» 1998 года Лохан сыграла сестер-близнецов Холли Паркер и Энни Джеймс. Каждую сцену с участием юной актрисы приходилось снимать дважды.
Недавно Линдси Лохан вернулась к своей роли в «Чумовой пятнице 2». С момента выхода оригинального фильма прошло 22 года. Их совместная с Джеми Ли Кертис работа получила положительные отзывы, а лента собрала около 150 млн долларов в прокате.