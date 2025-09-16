Жена Брюса Уиллиса откровенно рассказала, как их дочери реагируют на болезнь отца

У 70-летнего Брюса Уиллиса и его 47-летней жены Эммы Хеминг есть общие дочери — 13-летняя Мэйбл Рэй и 11-летняя Эвелин Пенн. В 2022 году актеру была диагностирована прогрессирующая лобно-височная деменция, после чего жизнь в семье кардинально изменилась. В новом интервью британской газете The Times Эмма рассказала о том, как сейчас складываются отношения дочерей с их отцом.
«Можно увидеть, насколько это болезненно. Девочкам уже не нужно, чтобы он был как раньше и делал то-то и то-то, к чему они привыкли. Они действительно приспособились к его болезни и знают, как с ним обращаться. Это прекрасно, но для них это все равно тяжело. Они скучают по нему прежнему», — откровенно призналась Хеминг. Сейчас Мэйбл Рэй и Эвелин Пенн живут отдельно от отца, но часто с ним видятся, заходят к нему после школы, крепко обнимают, сидя у него на коленях.
Эмма сказала, что проживание отдельно от Брюса позволяет девочкам шуметь в доме, не перегружая отца, диагноз которого требует спокойной обстановки.
«Несмотря на печаль и дискомфорт, это был правильный шаг — для него, для наших девочек, для меня», — объяснила Эмма в интервью.
Ранее стало известно, что жена Брюса Уиллиса хотела развестись с ним незадолго до диагноза.