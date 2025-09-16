Жена Брюса Уиллиса откровенно рассказала, как их дочери реагируют на болезнь отца

«Можно увидеть, насколько это болезненно. Девочкам уже не нужно, чтобы он был как раньше и делал то-то и то-то, к чему они привыкли. Они действительно приспособились к его болезни и знают, как с ним обращаться. Это прекрасно, но для них это все равно тяжело. Они скучают по нему прежнему», — откровенно призналась Хеминг. Сейчас Мэйбл Рэй и Эвелин Пенн живут отдельно от отца, но часто с ним видятся, заходят к нему после школы, крепко обнимают, сидя у него на коленях.