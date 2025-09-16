С момента старта сериала «Утреннее шоу» в 2019 году зрители с интересом следят не только за драмой на экране, но и за тем, как создатели отражают самые острые темы современности. В новом сезоне не обошлось без громких заявлений, звездных актеров и неожиданных сюжетных поворотов. В статье собрали все, что известно о четвертом сезоне и рассказали, когда ждать премьеру (совсем скоро), и каким был процесс съемок.
Дата выхода 4 сезона сериала «Утреннее шоу»: последние новости
Apple TV+ официально объявил, что премьера четвертого сезона «Утреннего шоу» состоится 17 сентября 2025 года. Зрителей ждут десять новых эпизодов, которые будут выходить еженедельно по средам. Финальная серия станет доступна 19 ноября 2025-го. Анонс сезона сопровождался ярким тизером, представленным в июле, и уже тогда стало известно, что действие новых серий перенесет зрителей во временной отрезок спустя два года после событий третьего сезона.
Как снимали 4 сезон сериала «Утреннее шоу»
Съемки четвертого сезона начались в июле 2024 года и завершились к декабрю того же года. Работа проходила сразу в нескольких локациях: ключевые сцены снимали в Нью-Йорке (на улицах города) и в Лос-Анджелесе (в студийных павильонах и офисных интерьерах). За постановку отвечала режиссер Мими Ледер, производством занимались компании Media Res и Hello Sunshine, ключевые роли сыграли Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон. Одной из наиболее обсуждаемых сцен стала массовая акция протеста в Нью-Йорке, во время которой героиню Дженнифер Энистон облили краской.
Кто сыграл в 4 сезоне сериала «Утреннее шоу»
В четвертом сезоне к уже знакомым ведущим и продюсерам утреннего эфира присоединились международные звезды, а также новые лица, которые добавили драматизма и свежих сюжетных линий.
Дженнифер Энистон — Александра «Алекс» Леви.
Риз Уизерспун — Брэдли Джексон.
Билли Крудап — Кори Эллисон.
Грета Ли — Стелла Бак.
Марион Котийяр — Селин Дюмон.
Джереми Айронс — Мартин Леви.
О чем будет 4 сезон сериала «Утреннее шоу»
Четвертый сезон «Утреннего шоу» (The Morning Show) переносит зрителей в 2024 год, события разворачиваются почти через два года с момента окончания третьего сезона. После слияния телеканалов UBA и NBN команда новостного шоу сталкивается с новыми вызовами в условиях расколотого общества и растущего недоверия к СМИ. В центре сюжета — поиски правды и попытки сохранить профессионализм в мире, где реальность все чаще смешивается с фейками и теориями заговора.
Интересные факты о сериале «Утреннее шоу»
Сериал «Утреннее шоу» основан на реальных событиях и профессиональных наблюдениях за миром утреннего телевидения. За кулисами шоу скрывается множество деталей, которые делают персонажей и сюжет более живыми и убедительными.
В основе сценария лежит книга журналиста Брайана Стельтера «Верхушка "Утра": внутри беспощадного мира утреннего телевидения» (2013 год).
Дженнифер Энистон для подготовки к роли встречалась с телеведущими Гейл Кинг и Дайан Сойер. Именно Сойер стала прототипом ее героини, Алекс Леви.
Риз Уизерспун изучала манеры и повадки опытных продюсеров и тележурналистов, чтобы создать достоверный образ соведущей Брэдли Джексон.
В первом сезоне героиня Риз Уизерспун не была блондинкой. Актриса носила каштановый парик, добавивший образу мрачности и саркастичности.
Сценарий второго сезона был переписан после начала пандемии COVID-19, чтобы отразить актуальные события и сохранить злободневность шоу.
Для создания реалистичных студийных декораций художник-постановщик Джон Пайно использовал гримерную Ходы Котб.
Сериал получил 83 номинации и 12 наград, в том числе девять номинаций на «Золотой глобус» и одиннадцать на «Эмми» в прайм-тайм.