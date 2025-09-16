С момента старта сериала «Утреннее шоу» в 2019 году зрители с интересом следят не только за драмой на экране, но и за тем, как создатели отражают самые острые темы современности. В новом сезоне не обошлось без громких заявлений, звездных актеров и неожиданных сюжетных поворотов. В статье собрали все, что известно о четвертом сезоне и рассказали, когда ждать премьеру (совсем скоро), и каким был процесс съемок.