Луселия Сантуш недавно посетила Москву. Это был ее третий приезд в Россию.
68-летняя актриса рассказала, что побывала в Большом театре. По ее словам, она давно мечтала посетить один из знаменитых театров России и мира. Кроме того, артистка осталась в восторге от московского метро.
Звезда сериала «Рабыня Изаура» призналась, что столичная подземка не только комфортная, но еще и очень красивая. Сантуш также успела побывать на съемках шоу «Звезды сошлись», где и поделилась своими впечатлениями о достопримечательностях российской столицы.
«Во всех городах я езжу на метро, но ваше метро меня потрясло. Очень красивое!» — заявила Сантуш.
Летом 2025 года она приезжала в Москву вместе со своим сыном Педру Нешлингом. Актриса рассказывала, что давно обещала показать наследнику этот город и погулять с ним по Красной площади.
В студии программы Сантуш также призналась, что живет в Бразилии в доме, который располагается в скале. В особняке звезда предпочитает работать.
«Я живу в горе. Это не очень большой дом: три спальни и три кабинета. Я работаю из дома, у меня есть собственная продюсерская компания. Я сделала офис дома. У меня очень большой сад, я сама сажаю деревья на участке. Мне удалось накопить денег на хорошую жизнь, я живу хорошо», — отметила актриса.
В июне Луселия Сантуш поздравила россиян с Днем России. Бразильская актриса призналась, что очень любит Россию.