«Я живу в горе. Это не очень большой дом: три спальни и три кабинета. Я работаю из дома, у меня есть собственная продюсерская компания. Я сделала офис дома. У меня очень большой сад, я сама сажаю деревья на участке. Мне удалось накопить денег на хорошую жизнь, я живу хорошо», — отметила актриса.