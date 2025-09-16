Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантуш поделилась впечатлениями о метро в Москве

Бразильская актриса призналась, что она в восторге от инфраструктуры города
Луселия Сантуш
Луселия СантушИсточник: Legion-Media.ru

Луселия Сантуш недавно посетила Москву. Это был ее третий приезд в Россию.

68-летняя актриса рассказала, что побывала в Большом театре. По ее словам, она давно мечтала посетить один из знаменитых театров России и мира. Кроме того, артистка осталась в восторге от московского метро.

Звезда сериала «Рабыня Изаура» призналась, что столичная подземка не только комфортная, но еще и очень красивая. Сантуш также успела побывать на съемках шоу «Звезды сошлись», где и поделилась своими впечатлениями о достопримечательностях российской столицы.

Луселия Сантуш в московском метро, фото: кадр из видео
Луселия Сантуш в московском метро, фото: кадр из видео

«Во всех городах я езжу на метро, но ваше метро меня потрясло. Очень красивое!» — заявила Сантуш.

Летом 2025 года она приезжала в Москву вместе со своим сыном Педру Нешлингом. Актриса рассказывала, что давно обещала показать наследнику этот город и погулять с ним по Красной площади.

В студии программы Сантуш также призналась, что живет в Бразилии в доме, который располагается в скале. В особняке звезда предпочитает работать.

«Я живу в горе. Это не очень большой дом: три спальни и три кабинета. Я работаю из дома, у меня есть собственная продюсерская компания. Я сделала офис дома. У меня очень большой сад, я сама сажаю деревья на участке. Мне удалось накопить денег на хорошую жизнь, я живу хорошо», — отметила актриса.

В июне Луселия Сантуш поздравила россиян с Днем России. Бразильская актриса призналась, что очень любит Россию. 