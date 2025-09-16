Ричмонд
Умерла актриса Пэт Краули, сыгравшая в «Династии», «Друзьях» и «Зачарованных»

Ей был 91 год
Пэт Краули
Пэт КраулиИсточник: Legion-Media.ru

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Американская актриса Пэт Краули, известная по ролям в сериалах «Династия» (Dynasty, 1981−1989), «Друзья» (Friends, 1994−2004) и «Зачарованные» (Charmed, 1998−2006), умерла за два дня до своего 92-го дня рождения. Об этом в понедельник сообщил портал Deadline.

По словам ее сына, Краули, удостоенная премии «Золотой глобус» в 1954 году за дебютную роль в фильме «Навеки женщина» (Forever female, 1953), умерла от естественных причин.

Последней кинокартиной актрисы стал американский фильм «Мон Реве» (Mont Reve, 2012), в котором она исполнила роль миссис Коттингтон.