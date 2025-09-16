67-летняя Шэрон Стоун снялась в откровенном наряде для обложки модного журнала

Голливудская актриса Шэрон Стоун продемонстрировала фигуру в прозрачном платье. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
67-летняя знаменитость стала героиней нового выпуска греческого журнала Marie Claire. На обложке актриса предстала перед камерой в лиловом прозрачном макси-платье, под которое не стала надевать белье. Артистка позировала, лежа в водоеме. Знаменитости уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж в нюдовых тонах.
На второй обложке Шэрон Стоун была запечатлена в золотых массивных серьгах и красном кружевном платье. Автором съемки выступил фотограф Эрик Майкл Рой.
Несколько недель назад звезда снялась в слитном купальнике с анималистичным принтом бренда Solid & Striped. Актриса дополнила свой образ светлыми солнцезащитными очками и белой сумкой с кружевом. Артистка собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа. Знаменитость позировала, сидя на катере.
