Шейлин Вудли рассталась с возлюбленным после шести месяцев романа

Актеры Шейлин Вудли и Лукас Браво расстались после шести месяцев романа. Об этом сообщает издание People.
Инсайдер из окружения знаменитостей подтвердил слухи об их разрыве. При этом причина расставания пары не раскрывается. Шейлин Вудли и Лукас Браво удалили совместные фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Впервые о романе знаменитостей стали говорить в конце марта, когда их заметили вместе в Париже. Пару сфотографировали держащимися за руки, обнимающимися и улыбающимися, когда они шли по одной из улиц. В апреле актеры рассекретили свои отношения, опубликовав фото в соцсетях. В августе инсайдер издания People сообщил, что роман стал для артистки «глотком свежего воздуха».
Несколько недель назад Шейлин Вудли посетила Венецианский кинофестиваль. Голливудская актриса предпочла для вечера ультракороткое черное платье на широких бретелях. Образ дополнили мюли на высоких каблуках и ожерелье с камнями. Волосы знаменитости уложили в легкие локоны и собрали передние пряди, а также сделали вечерний макияж.