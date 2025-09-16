Шейлин Вудли рассталась с возлюбленным после шести месяцев романа

Впервые о романе знаменитостей стали говорить в конце марта, когда их заметили вместе в Париже. Пару сфотографировали держащимися за руки, обнимающимися и улыбающимися, когда они шли по одной из улиц. В апреле актеры рассекретили свои отношения, опубликовав фото в соцсетях. В августе инсайдер издания People сообщил, что роман стал для артистки «глотком свежего воздуха».