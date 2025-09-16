Звезда «Универа» устроила для матери сюрприз ко дню рождения: «Получила люлей»

Актриса Мария Кожевникова устроила для матери сюрприз ко дню рождения. Звезда «Универа» тайно пригласила подруг именинницы в ресторан на праздничный завтрак. Она призналась подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что для родительницы придумала другую версию событий, от которой та не была в восторге. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«С днем рождения, Королева Марго! Сюрприз для мамы удался. Придумала, что у нас фотосессия в девять утра. Правда, за это получила люлей. Но на самом деле я пригласила подружек на вкусный завтрак. Мамуля, будь здорова и счастлива», — написала артистка, показав фото с торжества.
Кожевникова в 2024 году купила для матери квартиру, чтобы она съехала из ее загородного дома. Знаменитость рассказывала, что родительница десять лет жила с ней, помогая растить своих внуков. По словам актрисы, у мужа за это время сложились теплые отношения с тещей, которые не приводили к конфликтам. Однако звезда отмечала, что после рождения четвертого ребенка в доме стало тесно, и они решили разъехаться.
Звезда растит четверых сыновей вместе с бизнесменом Евгением Васильевым: 11-летнего Ивана, 10-летнего Максима, 8-летнего Василия и годовалого Александра.
