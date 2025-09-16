Звезда «Универа» устроила для матери сюрприз ко дню рождения: «Получила люлей»

Кожевникова в 2024 году купила для матери квартиру, чтобы она съехала из ее загородного дома. Знаменитость рассказывала, что родительница десять лет жила с ней, помогая растить своих внуков. По словам актрисы, у мужа за это время сложились теплые отношения с тещей, которые не приводили к конфликтам. Однако звезда отмечала, что после рождения четвертого ребенка в доме стало тесно, и они решили разъехаться.