Юлия Высоцкая снялась в обтягивающем полупрозрачном платье, восхитив фанатов

Актриса, телеведущая Юлия Высоцкая показала фигуру в обтягивающем платье. Звезда позировала в полупрозрачном наряде на участке возле своего дома в Италии и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Прорвемся», — написала артистка.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Шикарная», «Свежая, манкая, чудесная», «Обожаю, восхищаюсь», «Красивая, благородная», «Прекрасная Юлия», «Идеальна, как всегда», «Роскошная фигура», «Восхищаюсь всю жизнь».
Телеведущая не раз рассказывала в интервью, как следит за лицом и фигурой. Она придерживается правильного питания: не ест фаст-фуд и периодически устраивает разгрузочные дни, употребляя в пищу только свежевыжатые соки, травяные чаи, овощные бульоны и холодные супы.
А также актриса активно занимается спортом — бегом, плаванием и скандинавской ходьбой. Высоцкая подчеркивала, что никогда не делала пластических операций. По словам знаменитости, она боится даже «стандартных уколов красоты» из-за непредсказуемых результатов, которые могут нарушить «экспрессию» лица.
Звезда замужем за режиссером Андреем Кончаловским. Пара встретилась на фестивале «Кинотавр», а в 1998 году они официально зарегистрировали отношения.
Звезда вспоминала, что на первом свидании переживала из-за своего наряда — актриса не смогла найти туфли в цвет своего единственного нарядного платья. Режиссер обратил на это внимание, однако ему понравился образ Высоцкой, и он назвал его стильным. В браке у артистов родились двое детей: дочь Мария и сын Петр.
