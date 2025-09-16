В Геленджике начались съемки девятого сезона детективного сериала «Ищейка». Героиня Анны Банщиковой продолжит расследовать самые запутанные преступления и искать счастье в личной жизни. Игорь Петренко сыграет нового персонажа — подполковника МЧС Васнецова.
В новом сезоне полковник полиции Александра Кушнир вновь погрузится в опасности криминального мира. Личная жизнь тоже не даст ей заскучать. Стремительно взрослеющий сын Мишка внезапно заявит, что хочет жить со своим отцом Борисом. А сама Александра Ивановна с головой бросится в новый роман.
Игорь Петренко называет свою роль в «Ищейке» актерским экспериментом и признается, что рад поработать с Анной Банщиковой.
«У нас теплые человеческие отношения, поэтому мне приятно поддержать ее в проекте, который ассоциируется, в первую очередь, именно с ней. Чтобы добавить немного интриги — приоткрою тайну — есть ощущение, что у наших героев назревает роман…», — сообщил актер.
По словам Анны Банщиковой, девятый сезон сериала получился особенно насыщенным: будет много личных историй, неожиданных поворотов и, конечно, сложных дел, которые предстоит расследовать.
«Для моей героини Кушнир, — отметила актриса, — это время непростых выборов — между работой, близкими людьми и собой».
Режиссер Андрей Головков обещает, что «с первых сцен первой серии Александра Ивановна предстанет в неожиданном образе, в неожиданном месте и в не менее неожиданном окружении, в котором она проведет первые две серии нового сезона».
«В новом сезоне нашу героиню ждет заслуженное вознаграждение — встреча с прекрасным человеком. Как у режиссера, у меня есть большое желание воплотить задуманное, чтобы Александра Ивановна наконец-то встретила того самого надежного человека, с которым будут идти по жизни рука об руку, сердце в сердце. Уверен, что у нас получится прекрасная пара — сложится актерский и персонажный тандем», — добавил постановщик.
Одной из локаций нового сезона станет «Римская деревня» — тематический парк в Геленджике с атмосферой древнеримской цивилизации.
Производством сериала занимается компания Star Media. Новый сезон «Ищейки» выйдет на «Первом канале» в 2025 году.