Драма «Новая волна» о режиссере Жан-Люке Годаре выйдет в России

Сюжет «Новой волны» развернется в 1959 году. В центре повествования — молодой Жан-Люк Годар, который решается на создание своего первого полнометражного фильма. На тот момент его коллеги уже добились значительных успехов: Клод Шаброль снял два фильма, а Франсуа Трюффо получил признание на Каннском фестивале.