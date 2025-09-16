Все звезды и «Брат навсегда»: как прошло открытие фестиваля «Новый сезон 2025»

Зеленая дорожка и церемония-тренинг
На горном курорте Роза Хутор в четвертый раз открылся фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Торжественная церемония состоялась в концертном комплексе «Роза Холл».
По традиционной зеленой дорожке прошлись Дарья Мороз, Даниил Воробьев, Светлана Бондарчук, Рузиль Минекаев, Юлия Хлынина, Иван Добронравов, Екатерина Вилкова, Софья Лебедева, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Михаил Тройник и многие другие звездные гости.
Своеобразным «ведущим» церемонии стал вымышленный персонаж Кирилл Коучев (его роль исполнил актер Кирилл Лопаткин). Свое выступление, обличающее тренд на инфоцыганство, он проводил в стиле массовых мотивационных тренингов — вроде тех, благодаря которым в свое время прославился Тони Роббинс, — но в антураже видеопроката из 1990-х.
Обильно снабжая речь англицизмами, Коучев настраивал зрителей на новый сезон в их жизни. Его выступление прерывали ролики, представлявшие фильмы и сериалы конкурсной и внеконкурсной программ.
Сериалы-конкурсанты и нововведения
В 2025 году в конкурс фестиваля «Новый сезон» попали три полнометражных фильма — «Будь моим парнем» с Александрой Бортич, «Семьянин» с Павлом Деревянко и Юлией Снигирь и «Лысый нянь» с Никитой Панфиловым, — а также тринадцать сериалов, среди которых, в частности, «Жар» с Даниилом Воробьевым и Марком Эйдельштейном, «Искусство падения», поставленный Мигелем, «Тоннель» с Елизаветой Боярской и Сергеем Гилевым и новые сезоны хитов «Кибердеревня» и «Вампиры средней полосы».
Когда все проекты-участники были представлены, на сцену вышли члены попечительского совета фестиваля — топ-менеджеры онлайн-кинотеатров Иви, Wink, Kion, Кинопоиск, Okko, Premier, Start, а также продюсер и директор «Нового сезона» Полина Зуева. Они рассказали, что в этом году появится новая награда — за лучший промо-ролик. Задача номинации — отметить работу маркетинговых отделов стримингов. Также стало известно, что в рамках фестиваля состоится презентация нового сезона онлайн-платформы Premier.
Что показали на открытии
Торжественная церемония открытия фестиваля «Новый сезон 2025» продолжилась внеконкурсным показом документального фильма «Брат навсегда», производство которого поддержали все участвующие в смотре онлайн-кинотеатры.
В своей картине Григорий и Анна Сельяновы через архивные кадры и интервью, записанные в наше время, рассказывают историю создания фильмов «Брат» и «Брат 2», а также исследуют отношения режиссера Алексея Балабанова и продюсера Сергея Сельянова, которые много лет были не только коллегами, но и близкими друзьями. Фильм «Брат навсегда» будет доступен на всех крупнейших онлайн-платформах, а также выйдет в прокат 30 октября.
Фестиваль «Новый сезон» продлится в Сочи до 20 сентября.