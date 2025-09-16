Все звезды и «Брат навсегда»: как прошло открытие фестиваля «Новый сезон 2025»

В своей картине Григорий и Анна Сельяновы через архивные кадры и интервью, записанные в наше время, рассказывают историю создания фильмов «Брат» и «Брат 2», а также исследуют отношения режиссера Алексея Балабанова и продюсера Сергея Сельянова, которые много лет были не только коллегами, но и близкими друзьями. Фильм «Брат навсегда» будет доступен на всех крупнейших онлайн-платформах, а также выйдет в прокат 30 октября.