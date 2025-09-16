Ричмонд
Максим Стоянов, Юлия Хлынина и Михаил Тройник

Все звезды и «Брат навсегда»: как прошло открытие фестиваля «Новый сезон 2025»

Какие звезды приехали в Сочи на фестиваль онлайн-кинотеатров и что показали в первый день смотра — рассказываем в репортаже Кино Mail
Анна Гоголь
Автор Кино Mail

Зеленая дорожка и церемония-тренинг

На горном курорте Роза Хутор в четвертый раз открылся фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Торжественная церемония состоялась в концертном комплексе «Роза Холл».

Дарья Мороз
Дарья Мороз
Владимир Вдовиченков и Елена Лядова
Владимир Вдовиченков и Елена Лядова
Ангелина Стречина
Ангелина Стречина
Софья Лебедева
Софья Лебедева
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова

Своеобразным «ведущим» церемонии стал вымышленный персонаж Кирилл Коучев (его роль исполнил актер Кирилл Лопаткин). Свое выступление, обличающее тренд на инфоцыганство, он проводил в стиле массовых мотивационных тренингов — вроде тех, благодаря которым в свое время прославился Тони Роббинс, — но в антураже видеопроката из 1990-х.

Церемония открытия фестиваля "Новый сезон"
Церемония открытия фестиваля "Новый сезон"

Обильно снабжая речь англицизмами, Коучев настраивал зрителей на новый сезон в их жизни. Его выступление прерывали ролики, представлявшие фильмы и сериалы конкурсной и внеконкурсной программ.

Сериалы-конкурсанты и нововведения

В 2025 году в конкурс фестиваля «Новый сезон» попали три полнометражных фильма — «Будь моим парнем» с Александрой Бортич, «Семьянин» с Павлом Деревянко и Юлией Снигирь и «Лысый нянь» с Никитой Панфиловым, — а также тринадцать сериалов, среди которых, в частности, «Жар» с Даниилом Воробьевым и Марком Эйдельштейном, «Искусство падения», поставленный Мигелем, «Тоннель» с Елизаветой Боярской и Сергеем Гилевым и новые сезоны хитов «Кибердеревня» и «Вампиры средней полосы».

Когда все проекты-участники были представлены, на сцену вышли члены попечительского совета фестиваля — топ-менеджеры онлайн-кинотеатров Иви, Wink, Kion, Кинопоиск, Okko, Premier, Start, а также продюсер и директор «Нового сезона» Полина Зуева. Они рассказали, что в этом году появится новая награда — за лучший промо-ролик. Задача номинации — отметить работу маркетинговых отделов стримингов. Также стало известно, что в рамках фестиваля состоится презентация нового сезона онлайн-платформы Premier.

Что показали на открытии

Новый сезон 2025
Новый сезон 2025

Торжественная церемония открытия фестиваля «Новый сезон 2025» продолжилась внеконкурсным показом документального фильма «Брат навсегда», производство которого поддержали все участвующие в смотре онлайн-кинотеатры.

В своей картине Григорий и Анна Сельяновы через архивные кадры и интервью, записанные в наше время, рассказывают историю создания фильмов «Брат» и «Брат 2», а также исследуют отношения режиссера Алексея Балабанова и продюсера Сергея Сельянова, которые много лет были не только коллегами, но и близкими друзьями. Фильм «Брат навсегда» будет доступен на всех крупнейших онлайн-платформах, а также выйдет в прокат 30 октября.

Фестиваль «Новый сезон» продлится в Сочи до 20 сентября.