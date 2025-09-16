Раскрыты подробности завещания Валентины Талызиной

Актриса кино и театра, народная артистка РСФСР Валентина Талызина, умершая 21 июня на 91-м году жизни, оставила завещание. Об этом aif.ru рассказали в окружении знаменитости.
«Завещание есть. Все останется в семье. Никуда ничего не уйдет. У Талызиной есть единственная наследница, внучка Настя Талызина. Никаких споров нет. Бабушка была мудрая, все организовала. Ксения, дочь Валентины Талызиной, полностью на стороне Насти», — отметил источник.
Как стало известно, знаменитость владела квартирой в центре Москвы на Большой Никитской улице. Рыночная стоимость подобной недвижимости может достигать 50 миллионов рублей и более. Кроме того, актрисе принадлежала дача в Кратово, которую она очень любила. По имеющимся данным, эта недвижимость может стоить порядка 40−50 миллионов рублей.
Как отметил в разговоре с aif.ru юрист Александр Хаминский, значительную часть наследства могут составлять интеллектуальные права.
«Речь идет о гонорарах от озвучивания легендарных фильмов и мультфильмов (“Ирония судьбы”, “Трое из Простоквашино” и др.), а также правах на сценарий документального фильма о Бунине (1994). Не стоит забывать и о личных вещах, государственных наградах, включая ордена и медали», — объяснил юрист.
Ранее стало известно, что в Москве было открыто наследственное дело после смерти актрисы кино и театра, народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.