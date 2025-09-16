Раскрыты подробности завещания Валентины Талызиной

Как стало известно, знаменитость владела квартирой в центре Москвы на Большой Никитской улице. Рыночная стоимость подобной недвижимости может достигать 50 миллионов рублей и более. Кроме того, актрисе принадлежала дача в Кратово, которую она очень любила. По имеющимся данным, эта недвижимость может стоить порядка 40−50 миллионов рублей.