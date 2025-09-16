Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Продюсер Дишдишян: сериал о Менделееве станет частью киновселенной

Кинокомпания заявила о желании популяризовывать науку через кинематограф
Рубен Дишдишян
Рубен Дишдишян

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сериал о Дмитрии Менделееве станет частью киновселенной о русском ученом, которую создает компания «Марс медиа». В дополнение к многосерийному проекту зрителям представят и полнометражный фильм, рассказали ТАСС в пресс-службе кинокомпании.

«Наша цель — создать не просто кино, а целую вселенную, посвященную Дмитрию Менделееву, одной из самых выдающихся личностей в мировой науке. Именно поэтому в работе сразу два формата: и сериал, и полный метр», — отметил основатель «Марс медиа», продюсер Рубен Дишдишян, слова которого приводят в пресс-службе. Он добавил, что недавний научный семинар подтвердил, что интерес к фигуре Менделеева «огромен и никогда не угаснет».

«Популяризировать науку — необходимо, и кино для этого — идеальный вариант», — заключил он.

Как сообщили в пресс-службе, проекты были представлены на семинаре «Наука на экране: как превратить российскую науку в большое кино», организованном Министерством культуры РФ совместно с Министерством образования РФ. Встреча была посвящена взаимодействию кинематографистов и научного сообщества для создания сценариев, способных популяризировать достижения науки.

Сценарий мистической биографической драмы напишет Мария Сапрыкина («Угрюм-река»). В восьмисерийном сериале будут показаны ключевые события жизни ученого, включая создание периодической системы химических элементов, названной «таблицей Менделеева».

Продюсеры проектов — Рубен Дишдишян и Арам Мовсесян. Фильм и сериал находятся на завершающей стадии разработки, съемочный процесс стартует в 2026 году.