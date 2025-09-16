Продюсер Дишдишян: сериал о Менделееве станет частью киновселенной

«Наша цель — создать не просто кино, а целую вселенную, посвященную Дмитрию Менделееву, одной из самых выдающихся личностей в мировой науке. Именно поэтому в работе сразу два формата: и сериал, и полный метр», — отметил основатель «Марс медиа», продюсер Рубен Дишдишян, слова которого приводят в пресс-службе. Он добавил, что недавний научный семинар подтвердил, что интерес к фигуре Менделеева «огромен и никогда не угаснет».