Экс-возлюбленная Петрова показала фото с женихом из путешествия по Франции

Стася Милославская и Егор Ушаков отдыхают в Париже

Стася Милославская в личном блоге поделилась совместными фотографиями со своим возлюбленным, футболистом Егором Ушаковым. Пара отправилась в романтическое путешествие. Влюбленные остановились в Париже.

Стася Милославская и Егор Ушаков в Париже, фото: соцсети
30-летняя актриса и 22-летний футболист прогулялись по городу, посмотрели достопримечательности, попробовали традиционные блюда и отдохнули в Дисйнеленде.

Звезда фильма «Стрельцов» показала милое фото с возлюбленным, которое было сделано вечером на фоне светящейся Эйфелевой башни. Актриса обняла Ушакова и прильнула щекой к его щеке. Пара выглядела счастливой.

Егор Ушаков, фото: соцсети
Стася Милославская, фото: соцсети
«Стася — невероятная красивая девушка. Восхищаюсь. Очень рада, что встретила такого красавчика. Такая крутая пара», «Стася, как все прекрасно», «Счастья тебе, Стася», «Выглядите такими счастливыми. Париж прекрасен», «Любовь витает в воздухе», «Какие красивые, счастливые», — писали поклонники.

Напомним, в мае 2025 года Егор Ушаков сделал Стасе Милославской предложение. Он преподнес ей кольцо на концерте Валерия Меладзе в Турции. Актриса ответила согласием.

Стася Милославская и Егор Ушаков в Диснейленде, фото: соцсети
Ранее она была в отношениях с Александром Петровым. В 2023 году звезды расстались. О разрыве Петров сообщил Милославской незадолго до того, как в личном блоге показал фото с Викторией Антоновой из загса. В апреле 2025 года актер и его жена впервые стали родителями — у них родился сын Федор.

Летом 2025 года Стася Милославская впервые вышла в свет с возлюбленным-футболистом. 