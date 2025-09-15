Стася Милославская в личном блоге поделилась совместными фотографиями со своим возлюбленным, футболистом Егором Ушаковым. Пара отправилась в романтическое путешествие. Влюбленные остановились в Париже.
30-летняя актриса и 22-летний футболист прогулялись по городу, посмотрели достопримечательности, попробовали традиционные блюда и отдохнули в Дисйнеленде.
Звезда фильма «Стрельцов» показала милое фото с возлюбленным, которое было сделано вечером на фоне светящейся Эйфелевой башни. Актриса обняла Ушакова и прильнула щекой к его щеке. Пара выглядела счастливой.
«Стася — невероятная красивая девушка. Восхищаюсь. Очень рада, что встретила такого красавчика. Такая крутая пара», «Стася, как все прекрасно», «Счастья тебе, Стася», «Выглядите такими счастливыми. Париж прекрасен», «Любовь витает в воздухе», «Какие красивые, счастливые», — писали поклонники.
Напомним, в мае 2025 года Егор Ушаков сделал Стасе Милославской предложение. Он преподнес ей кольцо на концерте Валерия Меладзе в Турции. Актриса ответила согласием.
Ранее она была в отношениях с Александром Петровым. В 2023 году звезды расстались. О разрыве Петров сообщил Милославской незадолго до того, как в личном блоге показал фото с Викторией Антоновой из загса. В апреле 2025 года актер и его жена впервые стали родителями — у них родился сын Федор.
Летом 2025 года Стася Милославская впервые вышла в свет с возлюбленным-футболистом.