В Петербурге заложили камень на месте памятника артисту Лаврову

Кирилл Лавров (1925−2007) — советский и российский актер и режиссер театра и кино. Свои первые роли Лавров сыграл на сцене киевского Театра русской драмы имени Л. Украинки, где тогда служил его отец. В 1955 году он пришел в БДТ по приглашению художественного руководителя Константина Хохлова. Под руководством Георгия Товстоногова, возглавившего театр в 1956 году, Лавров сыграл десятки ролей в спектаклях, ставших театральной классикой, в том числе Молчалина в «Горе от ума», Соленого в «Трех сестрах», Нила в «Мещанах», Городничего в «Ревизоре», Астрова в «Дяде Ване». После ухода из жизни Товстоногова Лавров с 1989 по 2007 год возглавлял БДТ как художественный руководитель.