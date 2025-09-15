Звезда британского кино, лауреат BAFTA, сыграл всего в одной серии, но именно его персонаж стал причиной трагедии. Акушер сэр Филип Тапсел не услышал предостережений коллеги и настоял на своем — в результате леди Сибил Кроули умерла во время родов. Эта сцена стала одной из самых тяжелых в истории шоу. Сам Тим Пиготт-Смит продолжал активно работать в театре и кино до последних лет, но в 2017 году внезапно скончался в возрасте 70 лет.