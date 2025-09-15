С момента премьеры в 2010 году «Аббатство Даунтон» уже 15 лет радует зрителей историями о любви, интригах и аристократических страстях. 11 сентября 2025 года на мировые экраны вышел фильм «Аббатство Даунтон 3», ставший финальной точкой франшизы. Это прощание — горько-сладкое, наполненное эмоциями и ностальгией для всех поклонников.
Британский сериал рассказывал о жизни семьи Кроули и их прислуги с 1912 по 1926 год, на фоне исторических событий, таких как крушение «Титаника» и Первая мировая война. Шесть сезонов (2010—2015) завоевали сердца зрителей не только в Великобритании и США, а фильмы 2019, 2022 и 2025 годов позволили вновь встретиться с любимыми героями, пусть не всех и удалось вернуть на экраны.
Прошло уже 15 лет с премьеры, но и сегодня интересно знать: что же стало с актерами, подарившими нам эту атмосферу старой Англии.
Хью Бонневилль (Роберт Кроули)
Исполнитель роли добродушного, но строгого лорда Грэнтэма сегодня не сидит без дела. Совсем скоро он снова окажется в поместье — правда, не в «Даунтон», а во втором сезоне сериала Гая Ричи «Джентльмены». Там Бонневилль появится в твидовом костюме бок о бок с Тео Джеймсом (зрители «Аббатства» помнят его как Кемаля Памука, увлекшего леди Мэри в первом сезоне). Премьера запланирована на 2026 год.
И, конечно, фанаты уже ждут новой встречи с добрым медвежонком — ведь впереди еще один фильм о Паддингтоне, который трудно представить без Бонневилля.
Элизабет МакГоверн (Кора Кроули)
Нежная и мудрая хозяйка «Аббатства Даунтон» в жизни оказалась не менее яркой. Сегодня Элизабет МакГоверн блистает на сцене Нью-Йорка, где играет саму Аву Гарднер. А уже этой осенью актрису можно будет увидеть в совершенно ином амплуа: 26 октября на AMC выйдет «Таламаска: Тайный орден» — новая глава вселенной по романам Энн Райс. В центре сюжета — тайное общество, отслеживающее ведьм, вампиров и прочую нежить. Для поклонников Макговерн это шанс увидеть ее в мистическом и куда более мрачном образе.
Мишель Докери (леди Мэри Кроули)
Холодная, сдержанная и по-английски безупречная леди Мэри стала визитной карточкой Мишель Докери. Но актриса после «Даунтона» легко меняла акценты и характеры — то превращаясь в американку в мини-сериале «Хорошее поведение», то в жительницу Эссекса в фильме Ричи «Джентльмены».
Скоро зрители увидят Докери в новом образе: в биографической драме «Королева моды» она сыграла бывшего главного редактора британского Vogue Александру Шульман. В личной жизни у Мишель тоже перемены: после выхода последнего фильма по «Аббатству Даунтон» она вышла замуж за Джаспера Уоллер-Бриджа, брата сценаристки и актрисы Фиби Уоллер-Бридж, и сейчас ждет первенца.
Брендан Койл (мистер Бейтс)
В образе верного камердинер мистера Бейтса сочетались сила, преданность и неприметная трагичность, что сделало их дуэт с Анной Бейтс (Джоан Фроггатт) одним из самых трогательных в сериале. После съемок в фильме «Аббатство Даунтон 3» Брендан Койл взял паузу в творческой активности и пока не объявил о новых проектах. Хотя зрители могли видеть его в начале 2025 года в мини-сериале «Токсичный город».
Джоан Фроггатт (Анна Бейтс)
Добрая и преданная Анна Бейтс — правая рука леди Мэри и душа «Аббатства Даунтон». Ее история любви с мистером Бейтсом стала одной из самых эмоциональных линий сериала, а сама Фроггатт получила «Золотой глобус» за эту роль.
Недавно Джоан снялась вместе с Томом Харди, Пирсом Броснаном и Хелен Миррен в новом сериале Гая Ричи «Земля мафии», где предстала в неожиданном, более жестком амплуа. Пока актриса не анонсировала новых проектов после «Аббатства Даунтон 3», но очевидно, что ее актерская карьера далеко не на паузе.
Джим Картер (мистер Карсон)
Любимый всеми мистер Карсон из «Аббатства Даунтон» — Джим Картер — последний раз появился на большом экране в «Вонке» (2023). Новых проектов он пока не анонсировал. Вне съемок Картер наслаждается семейной жизнью с супругой Имелдой Стонтон и их дочерью Бесси Картер, которая уже успела заявить о себе в «Бриджертоне» и «Возмутительные».
Теренс Харви (мистер Джарвис)
Мистер Джарвис появился всего в одном эпизоде, но сцена увольнения в третьем сезоне запомнилась надолго. Суровый управляющий, отдавший имению сорок лет, не смог смириться с модернизацией и ушел, бросив фразу: «Я — старая метла, а вы — новая. Удачи в подметании». После «Даунтона» Харви снялся в фильме «Дом вице-короля» и вернулся к любимым британским сериалам. В 2017-м актера не стало — он скончался на 72-м году.
Бернард Галлахер (Мозли-старший)
Мистер Мозли-старший — олицетворение заботливого отца и английской неторопливости. Самый трогательный момент с ним связан с розовым садом и виконтессой Грэнтэм: именно она уступила ему награду на конкурсе цветов, впервые отказавшись от привычного приза. Бернард Галлахер, как и его герой, ценил театр и сцену больше всего. Его карьера длилась более полувека, но в 2016-м он ушел из жизни в возрасте 87 лет.
Тим Пиготт-Смит (Филип Тапсел)
Звезда британского кино, лауреат BAFTA, сыграл всего в одной серии, но именно его персонаж стал причиной трагедии. Акушер сэр Филип Тапсел не услышал предостережений коллеги и настоял на своем — в результате леди Сибил Кроули умерла во время родов. Эта сцена стала одной из самых тяжелых в истории шоу. Сам Тим Пиготт-Смит продолжал активно работать в театре и кино до последних лет, но в 2017 году внезапно скончался в возрасте 70 лет.
Никки Хенсон (Чарльз Григг)
Никки Хенсон сыграл обедневшего артиста Чарльза Григга, который шантажирует дворецкого Карсона. В первом сезоне он ищет деньги и укрытие после мелкого преступления, угрожая раскрыть театральное прошлое Карсона. Позже, в четвертом сезоне, Григг возвращается, чтобы помириться с Карсоном, и они расстаются друзьями. Хенсон, как и его герой, всю жизнь был связан с театром и комедией. В 2019 году актер ушел из жизни после долгой борьбы с болезнью, оставив богатое наследие на сцене и в кино.
Кристофер Ружицкий (граф Ростов)
В пятом сезоне Кристофер Ружицкий сыграл графа Ростова, эмигранта из России, оказавшегося в Англии после революции. Сцена с воспоминаниями о прошлом и почти разоблаченной тайной графини Грэнтэм стала одним из неожиданных сюжетных поворотов. Увы, эта работа стала одной из последних для актера: в 2015 году Ружицкий погиб в результате несчастного случая.
Рональд Пикап (сэр Рересби)
В финальном сезоне зрителей встречает эксцентричный сэр Майкл Рересби — человек, который отчаянно ищет дворецкого для своего обветшавшего поместья. Сцены с ним одновременно смешны и грустны: старый мир рушился прямо на глазах. Рональд Пикап сыграл затем в «Короне» и «Темных временах», а в 2021 году умер после продолжительной болезни.
Джеймс Грин (сэр Стайлз)
В финале Томас Барроу (Роберт Джеймс-Кольер) ненадолго попадает в дом к сэру Марку Стайлзу. Новый хозяин оказывается придирчивым и строгим, но ненадолго — вскоре Барроу возвращается в «Даунтон» на место Карсона. Сыгравший персонажа Джеймс Грин, любимец британских сериалов, умер в 2021 году на 89-м году жизни.
Мэгги Смит (виконтесса Грэнтэм)
И, конечно, невозможно говорить о «Даунтоне» без нее — виконтессы Грэнтэм в исполнении Мэгги Смит. Ее саркастические реплики стали цитатами, а финальная сцена в фильме «Аббатство Даунтон: Новая эра» довела до слез не только зрителей, но и коллег. В 2022 году актриса простилась с проектом, а спустя несколько лет ее не стало. Смерть великой дамы британского кино оставила пустоту, которую вряд ли кто-то сможет заполнить.
«Аббатство Даунтон» — это не просто сериал, а целая эпоха, где вымышленные драмы переплелись с реальными судьбами актеров. Кто-то из них давно ушел, кто-то продолжает радовать нас новыми ролями, но всех объединяет одно: они подарили зрителям ощущение дома, куда всегда хочется возвращаться. И, пожалуй, именно в этом секрет вечной магии «Даунтона».