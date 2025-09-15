Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Аббатство Даунтон» 15 лет спустя — чем живут актеры и кого мы потеряли

Финальный фильм франшизы стал поводом вспомнить, кто продолжает творческий путь, а кого мы потеряли
Олеся Лаврова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Аббатство Даунтон
Кадр из сериала «Аббатство Даунтон»

С момента премьеры в 2010 году «Аббатство Даунтон» уже 15 лет радует зрителей историями о любви, интригах и аристократических страстях. 11 сентября 2025 года на мировые экраны вышел фильм «Аббатство Даунтон 3», ставший финальной точкой франшизы. Это прощание — горько-сладкое, наполненное эмоциями и ностальгией для всех поклонников.

Британский сериал рассказывал о жизни семьи Кроули и их прислуги с 1912 по 1926 год, на фоне исторических событий, таких как крушение «Титаника» и Первая мировая война. Шесть сезонов (2010—2015) завоевали сердца зрителей не только в Великобритании и США, а фильмы 2019, 2022 и 2025 годов позволили вновь встретиться с любимыми героями, пусть не всех и удалось вернуть на экраны.

Прошло уже 15 лет с премьеры, но и сегодня интересно знать: что же стало с актерами, подарившими нам эту атмосферу старой Англии.

Хью Бонневилль (Роберт Кроули)

Хью Бонневилль в сериале Аббатство Даунтон
Хью Бонневилль в сериале «Аббатство Даунтон»

Исполнитель роли добродушного, но строгого лорда Грэнтэма сегодня не сидит без дела. Совсем скоро он снова окажется в поместье — правда, не в «Даунтон», а во втором сезоне сериала Гая Ричи «Джентльмены». Там Бонневилль появится в твидовом костюме бок о бок с Тео Джеймсом (зрители «Аббатства» помнят его как Кемаля Памука, увлекшего леди Мэри в первом сезоне). Премьера запланирована на 2026 год.

Хью Бонневилль с Паддингтоном
Хью Бонневилль с ПаддингтономИсточник: Rex / Fotodom.ru

И, конечно, фанаты уже ждут новой встречи с добрым медвежонком — ведь впереди еще один фильм о Паддингтоне, который трудно представить без Бонневилля.

Элизабет МакГоверн (Кора Кроули)

Элизабет Макговерн в сериале Аббатство Даунтон
Элизабет Макговерн в сериале «Аббатство Даунтон»

Нежная и мудрая хозяйка «Аббатства Даунтон» в жизни оказалась не менее яркой. Сегодня Элизабет МакГоверн блистает на сцене Нью-Йорка, где играет саму Аву Гарднер. А уже этой осенью актрису можно будет увидеть в совершенно ином амплуа: 26 октября на AMC выйдет «Таламаска: Тайный орден» — новая глава вселенной по романам Энн Райс. В центре сюжета — тайное общество, отслеживающее ведьм, вампиров и прочую нежить. Для поклонников Макговерн это шанс увидеть ее в мистическом и куда более мрачном образе.

Элизабет Макговерн в сериале Таламаска: Тайный орден
Элизабет Макговерн в сериале «Таламаска: Тайный орден»

Мишель Докери (леди Мэри Кроули)

Мишель Докери в сериале Аббатство Даунтон
Мишель Докери в сериале «Аббатство Даунтон»

Холодная, сдержанная и по-английски безупречная леди Мэри стала визитной карточкой Мишель Докери. Но актриса после «Даунтона» легко меняла акценты и характеры — то превращаясь в американку в мини-сериале «Хорошее поведение», то в жительницу Эссекса в фильме Ричи «Джентльмены».

Джаспер Уоллер-Бридж и Мишель Докери
Джаспер Уоллер-Бридж и Мишель ДокериИсточник: Legion-Media

Скоро зрители увидят Докери в новом образе: в биографической драме «Королева моды» она сыграла бывшего главного редактора британского Vogue Александру Шульман. В личной жизни у Мишель тоже перемены: после выхода последнего фильма по «Аббатству Даунтон» она вышла замуж за Джаспера Уоллер-Бриджа, брата сценаристки и актрисы Фиби Уоллер-Бридж, и сейчас ждет первенца.

Брендан Койл (мистер Бейтс)

Брендан Койл в сериале Аббатство Даунтон
Брендан Койл в сериале «Аббатство Даунтон»

В образе верного камердинер мистера Бейтса сочетались сила, преданность и неприметная трагичность, что сделало их дуэт с Анной Бейтс (Джоан Фроггатт) одним из самых трогательных в сериале. После съемок в фильме «Аббатство Даунтон 3» Брендан Койл взял паузу в творческой активности и пока не объявил о новых проектах. Хотя зрители могли видеть его в начале 2025 года в мини-сериале «Токсичный город».

Брендан Койл в сериале Токсичный город
Брендан Койл в сериале «Токсичный город»

Джоан Фроггатт (Анна Бейтс)

Джоан Фроггатт в сериале Аббатство Даунтон
Джоан Фроггатт в сериале «Аббатство Даунтон»

Добрая и преданная Анна Бейтс — правая рука леди Мэри и душа «Аббатства Даунтон». Ее история любви с мистером Бейтсом стала одной из самых эмоциональных линий сериала, а сама Фроггатт получила «Золотой глобус» за эту роль.

Джоан Фроггатт в сериале Анджела Блэк
Джоан Фроггатт в сериале «Анджела Блэк»

Недавно Джоан снялась вместе с Томом Харди, Пирсом Броснаном и Хелен Миррен в новом сериале Гая Ричи «Земля мафии», где предстала в неожиданном, более жестком амплуа. Пока актриса не анонсировала новых проектов после «Аббатства Даунтон 3», но очевидно, что ее актерская карьера далеко не на паузе.

Джим Картер (мистер Карсон) 

Джим Картер в сериале Аббатство Даунтон
Джим Картер в сериале «Аббатство Даунтон»

Любимый всеми мистер Карсон из «Аббатства Даунтон» — Джим Картер — последний раз появился на большом экране в «Вонке» (2023). Новых проектов он пока не анонсировал. Вне съемок Картер наслаждается семейной жизнью с супругой Имелдой Стонтон и их дочерью Бесси Картер, которая уже успела заявить о себе в «Бриджертоне» и «Возмутительные».

Джим Картер с женой
Джим Картер с женойИсточник: Rex / Fotodom.ru

Теренс Харви (мистер Джарвис)

Теренс Харви в сериале Аббатство Даунтон
Теренс Харви в сериале «Аббатство Даунтон»

Мистер Джарвис появился всего в одном эпизоде, но сцена увольнения в третьем сезоне запомнилась надолго. Суровый управляющий, отдавший имению сорок лет, не смог смириться с модернизацией и ушел, бросив фразу: «Я — старая метла, а вы — новая. Удачи в подметании». После «Даунтона» Харви снялся в фильме «Дом вице-короля» и вернулся к любимым британским сериалам. В 2017-м актера не стало — он скончался на 72-м году.

Бернард Галлахер (Мозли-старший)

Бернард Галлахер в сериале Аббатство Даунтон
Бернард Галлахер в сериале «Аббатство Даунтон»

Мистер Мозли-старший — олицетворение заботливого отца и английской неторопливости. Самый трогательный момент с ним связан с розовым садом и виконтессой Грэнтэм: именно она уступила ему награду на конкурсе цветов, впервые отказавшись от привычного приза. Бернард Галлахер, как и его герой, ценил театр и сцену больше всего. Его карьера длилась более полувека, но в 2016-м он ушел из жизни в возрасте 87 лет.

Тим Пиготт-Смит (Филип Тапсел)

Тим Пиготт-Смит в сериале Аббатство Даунтон
Тим Пиготт-Смит в сериале «Аббатство Даунтон»

Звезда британского кино, лауреат BAFTA, сыграл всего в одной серии, но именно его персонаж стал причиной трагедии. Акушер сэр Филип Тапсел не услышал предостережений коллеги и настоял на своем — в результате леди Сибил Кроули умерла во время родов. Эта сцена стала одной из самых тяжелых в истории шоу. Сам Тим Пиготт-Смит продолжал активно работать в театре и кино до последних лет, но в 2017 году внезапно скончался в возрасте 70 лет.

Никки Хенсон (Чарльз Григг)

Никки Хенсон в сериале Аббатство Даунтон
Никки Хенсон в сериале «Аббатство Даунтон»

Никки Хенсон сыграл обедневшего артиста Чарльза Григга, который шантажирует дворецкого Карсона. В первом сезоне он ищет деньги и укрытие после мелкого преступления, угрожая раскрыть театральное прошлое Карсона. Позже, в четвертом сезоне, Григг возвращается, чтобы помириться с Карсоном, и они расстаются друзьями. Хенсон, как и его герой, всю жизнь был связан с театром и комедией. В 2019 году актер ушел из жизни после долгой борьбы с болезнью, оставив богатое наследие на сцене и в кино.

Кристофер Ружицкий (граф Ростов)

Кристофер Ружицкий в сериале Аббатство Даунтон
Кристофер Ружицкий в сериале «Аббатство Даунтон»

В пятом сезоне Кристофер Ружицкий сыграл графа Ростова, эмигранта из России, оказавшегося в Англии после революции. Сцена с воспоминаниями о прошлом и почти разоблаченной тайной графини Грэнтэм стала одним из неожиданных сюжетных поворотов. Увы, эта работа стала одной из последних для актера: в 2015 году Ружицкий погиб в результате несчастного случая.

Рональд Пикап (сэр Рересби)

Рональд Пикап в фильме Темные времена
Рональд Пикап в фильме «Темные времена»

В финальном сезоне зрителей встречает эксцентричный сэр Майкл Рересби — человек, который отчаянно ищет дворецкого для своего обветшавшего поместья. Сцены с ним одновременно смешны и грустны: старый мир рушился прямо на глазах. Рональд Пикап сыграл затем в «Короне» и «Темных временах», а в 2021 году умер после продолжительной болезни.

Джеймс Грин (сэр Стайлз)

Джеймс Грин в сериале Куку
Джеймс Грин в сериале «Куку»

В финале Томас Барроу (Роберт Джеймс-Кольер) ненадолго попадает в дом к сэру Марку Стайлзу. Новый хозяин оказывается придирчивым и строгим, но ненадолго — вскоре Барроу возвращается в «Даунтон» на место Карсона. Сыгравший персонажа Джеймс Грин, любимец британских сериалов, умер в 2021 году на 89-м году жизни.

Мэгги Смит (виконтесса Грэнтэм)

Мэгги Смит в сериале Аббатство Даунтон
Мэгги Смит в сериале «Аббатство Даунтон»

И, конечно, невозможно говорить о «Даунтоне» без нее — виконтессы Грэнтэм в исполнении Мэгги Смит. Ее саркастические реплики стали цитатами, а финальная сцена в фильме «Аббатство Даунтон: Новая эра» довела до слез не только зрителей, но и коллег. В 2022 году актриса простилась с проектом, а спустя несколько лет ее не стало. Смерть великой дамы британского кино оставила пустоту, которую вряд ли кто-то сможет заполнить.

«Аббатство Даунтон» — это не просто сериал, а целая эпоха, где вымышленные драмы переплелись с реальными судьбами актеров. Кто-то из них давно ушел, кто-то продолжает радовать нас новыми ролями, но всех объединяет одно: они подарили зрителям ощущение дома, куда всегда хочется возвращаться. И, пожалуй, именно в этом секрет вечной магии «Даунтона».