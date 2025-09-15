Здесь актер сыграл графа Алексея Юрьевича Карнеева — человека, разрывающегося между личными желаниями, семейными обстоятельствами и общественными ожиданиями. В этом образе Лавров показал одновременно силу характера и уязвимость, раскрывая героя через его внутреннюю драму. Зритель видел в графе не только знатного дворянина, но и человека, ищущего ответы на самые простые и в то же время трудные вопросы.