Кэмерон Диаз впервые за долгое время засняли с мужем и годовалым сыном

Актриса прогулялась с супругом и ребенком по Нью-Йорку

Кэмерон Диаз впервые за долгое время засняли во время прогулки с мужем Бенджи Мэдденом в Нью-Йорке. Супруги вышли на улицу со своим годовалым сыном Кардиналом.

Кэмерон Диаз с мужем, фото: соцсети
Кэмерон Диаз с мужем, фото: соцсети

53-летняя актриса надела темно-синие джинсы с высокой посадкой, белую футболку и кроссовки. На плечи она набросила темно-синюю кофту. Звезда фильма «Отпуск по обмену» собрала волосы в небрежный пучок и не стала краситься.

Мэдден был одет в черные спортивные штаны, черную футболку и синиюю рубашку в клетку. Свой образ 46-летний музыкант дополнил бейсболкой, очками с прозрачными линзами и серебряной цепью. Он катил коляску с сыном.

Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден начали встречаться в 2014 году. Спустя год они тайно сыграли свадьбу. В 2020-м у пары родилась дочь Рэддикс, а в 2024-м на свет появился сын Кардинал.

Ради семьи Диаз оставила работу в кино. В начале 2025 года актриса впервые за десять лет презентовала фильм с говорящим названием «Снова в деле». Диаз сообщила, что муж настоял на том, чтобы она продолжила заниматься любимым делом.

Ранее Кэмерон Диаз засняли на прогулке с пятилетней дочерью. 