Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Бахрейне пройдет фестиваль российского кино

Церемония открытия состоится 18 сентября в Манаме
Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»
Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Фестиваль российского кино впервые пройдет в Бахрейне с 18 по 20 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскино.

«Мы рады представить российский кинофестиваль в Бахрейне. Это отличная возможность укрепить культурные связи, показать богатство и разнообразие российского кино и открыть новые горизонты для диалога между нашими странами», — приводятся слова генерального директора Роскино Эльзы Антоновой.

Церемония открытия пройдет 18 сентября в столице страны, Манаме. Фестиваль откроет эпическое фэнтези по народным сказаниям «Финист. Первый богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко, он будет показан на арабском языке с английскими субтитрами. В программу также вошли драма Михаила Расходникова «Дух Байкала», мультфильм Василия Ровенского «Коты Эрмитажа», военный исторический фильм Дмитрия Белосохова «Красные ленты» и семейная комедия Андрея Булатова «Хоккейные папы».

Фестиваль российского кино организован Роскино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Посольства Российской Федерации в Бахрейне и Управления по делам культуры и древностей Бахрейна.