В Бахрейне пройдет фестиваль российского кино

Церемония открытия пройдет 18 сентября в столице страны, Манаме. Фестиваль откроет эпическое фэнтези по народным сказаниям «Финист. Первый богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко, он будет показан на арабском языке с английскими субтитрами. В программу также вошли драма Михаила Расходникова «Дух Байкала», мультфильм Василия Ровенского «Коты Эрмитажа», военный исторический фильм Дмитрия Белосохова «Красные ленты» и семейная комедия Андрея Булатова «Хоккейные папы».