В Бахрейне пройдет фестиваль российского кино

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Фестиваль российского кино впервые пройдет в Бахрейне с 18 по 20 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскино.
«Мы рады представить российский кинофестиваль в Бахрейне. Это отличная возможность укрепить культурные связи, показать богатство и разнообразие российского кино и открыть новые горизонты для диалога между нашими странами», — приводятся слова генерального директора Роскино Эльзы Антоновой.
Церемония открытия пройдет 18 сентября в столице страны, Манаме. Фестиваль откроет эпическое фэнтези по народным сказаниям «Финист. Первый богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко, он будет показан на арабском языке с английскими субтитрами. В программу также вошли драма Михаила Расходникова «Дух Байкала», мультфильм Василия Ровенского «Коты Эрмитажа», военный исторический фильм Дмитрия Белосохова «Красные ленты» и семейная комедия Андрея Булатова «Хоккейные папы».
Фестиваль российского кино организован Роскино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Посольства Российской Федерации в Бахрейне и Управления по делам культуры и древностей Бахрейна.