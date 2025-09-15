У звезды «Сладкой жизни» сгорели все вещи

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова рассказала подписчикам в соцсетях, что потеряла ценные вещи из-за пожара на складе компании «Чердак». Актриса с семьей постепенно переезжает в новое жилье, поэтому многое хранила на складе сервиса.
«Там лежало большинство наших вещей… все сгорело. Мы просто в очередной раз в стадии переезда находимся. Самое грустное — книги. Я их всю жизнь собирала, и у мужа была классная библиотека. А еще я хранила все свои обложки журналов, там столько классных было. На самом деле, очень грустно, потому что ничего не восстановить. С другой стороны, ну вот коридор затмений… что-то чистит», — поделилась артистка.
Согласно условиям договора, компания не несет ответственности за сохранность одежды, аксессуаров, ювелирных украшений и антиквариата, поэтому владельцы утраченного имущества не смогут получить компенсацию. Предельный размер выплаты составляет всего 1 тыс. рублей за квадратный метр арендованной площади. Некоторые клиенты высказывают подозрения, что инцидент спланирован. По их мнению, реальной причиной могло стать хищение вещей с последующей инсценировкой пожара для сокрытия следов преступления.
Знаменитость растит годовалого сына Леонида от PR-агента Вячеслава Гусева. Шумакова признавалась, что после родов у нее начались сильные панические атаки. Звезда не могла уходить далеко от дома с ребенком или ездить в лифте. Артистка обратилась за помощью к врачу, но выписанные успокоительные не помогли справиться с проблемой. Знаменитости потребовалось несколько месяцев, чтобы вернуться к нормальной жизни с помощью психотерапии.
Ранее Мария Шумакова призналась, что худела по четыре килограмма в месяц из-за переживаний.