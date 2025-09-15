У звезды «Сладкой жизни» сгорели все вещи

«Там лежало большинство наших вещей… все сгорело. Мы просто в очередной раз в стадии переезда находимся. Самое грустное — книги. Я их всю жизнь собирала, и у мужа была классная библиотека. А еще я хранила все свои обложки журналов, там столько классных было. На самом деле, очень грустно, потому что ничего не восстановить. С другой стороны, ну вот коридор затмений… что-то чистит», — поделилась артистка.