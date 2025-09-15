Ричмонд
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса объяснила, почему не живет с ним в одном доме

Эмма Хеминг призналась, что теперь снова чувствует себя женой актера, а не его сиделкой
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Брюс Уиллис и Эмма ХемингИсточник: Legion-Media.ru

Эмма Хеминг в конце августа 2025 года сообщила, что решила отселить своего мужа Брюса Уиллиса в отдельный дом. У 70-летнего актера прогрессирует лобно-височная деменция. По словам его супруги, она уже сама не могла ухаживать за ним.

47-летняя модель призналась, что ей тяжело далось это решение. Однако она была вынуждена так поступить ради мужа и их детей.

«Несмотря на весь дискомфорт и печаль, это был правильный поступок — для него, для наших дочерей, для меня. Теперь я наконец снова могу быть его женой, а не сиделкой. И это потрясающий подарок!» — рассказала Хеминг в интервью The Sunday Times.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Брюс Уиллис и Эмма ХемингИсточник: Соцсети

В отдельном доме все специально оборудовано для удобства звезды «Крепкого орешка». С ним также находится обученная сиделка, которая, как говорит Хеминг, сможет оказать актеру необходимую помощь.

В новом доме Уиллис будет каждую пятницу встречать своих друзей. Хеминг подчеркнула, что вместе с детьми тоже часто навещает мужа.

«Для многих друзей и членов семьи это было так важно — иметь возможность общаться с ним самостоятельно, не находясь у меня дома, не видя моего беспокойства о том, как справиться с гостем и его ожиданиями. А после этого видеть реакцию других — их грусть от того, что происходит», — отметила модель.

Ранее она говорила, что была готова к тому, что ее будут критиковать за ее поступок. Жена актера подчеркнула, что о ней негативно высказываются те, кто никогда не сталкивался с такой болезнью.

Эмма Хеминг-Уиллис, Мейбл Рей Уиллис, Брюс Уиллис, Румер Гленн Уиллис, Скаут ЛаРу Уиллис, Эвелин Пенн Уиллис, Деми Мур, Румер Гленн Уиллис
Эмма Хеминг-Уиллис, Мейбл Рей Уиллис, Брюс Уиллис, Румер Гленн Уиллис, Скаут ЛаРу Уиллис, Эвелин Пенн Уиллис, Деми Мур, Румер Гленн УиллисИсточник: соцсети

«Когда я делилась личной информацией, то знала, что люди разделятся на два лагеря. Это будет противостояние людей с мнением и людей с опытом. Это то, с чем постоянно сталкиваются опекуны: осуждение и критика», — говорила модель.

Недавно Деми Мур, бывшая жена Брюса Уиллиса, прокомментировала новость о переселении экс-супруга в отдельный дом. Она поддержала Хеминг в ее решении.

«На долю Эммы выпало столько испытаний, ей нужно было со всем разобраться. Важно понять, что те, кто ухаживает за больными, должны позаботиться и о себе. Если они не уделят время тому, чтобы убедиться, что с ними все в порядке, то не смогут быть полезными для окружающих», — отметила 62-летняя актриса в беседе с изданием E! News.

Ранее Эмма Хеминг сообщила, что хотела развестись с актером незадолго до диагноза.