Эмма Хеминг в конце августа 2025 года сообщила, что решила отселить своего мужа Брюса Уиллиса в отдельный дом. У 70-летнего актера прогрессирует лобно-височная деменция. По словам его супруги, она уже сама не могла ухаживать за ним.
47-летняя модель призналась, что ей тяжело далось это решение. Однако она была вынуждена так поступить ради мужа и их детей.
«Несмотря на весь дискомфорт и печаль, это был правильный поступок — для него, для наших дочерей, для меня. Теперь я наконец снова могу быть его женой, а не сиделкой. И это потрясающий подарок!» — рассказала Хеминг в интервью The Sunday Times.
В отдельном доме все специально оборудовано для удобства звезды «Крепкого орешка». С ним также находится обученная сиделка, которая, как говорит Хеминг, сможет оказать актеру необходимую помощь.
В новом доме Уиллис будет каждую пятницу встречать своих друзей. Хеминг подчеркнула, что вместе с детьми тоже часто навещает мужа.
«Для многих друзей и членов семьи это было так важно — иметь возможность общаться с ним самостоятельно, не находясь у меня дома, не видя моего беспокойства о том, как справиться с гостем и его ожиданиями. А после этого видеть реакцию других — их грусть от того, что происходит», — отметила модель.
Ранее она говорила, что была готова к тому, что ее будут критиковать за ее поступок. Жена актера подчеркнула, что о ней негативно высказываются те, кто никогда не сталкивался с такой болезнью.
«Когда я делилась личной информацией, то знала, что люди разделятся на два лагеря. Это будет противостояние людей с мнением и людей с опытом. Это то, с чем постоянно сталкиваются опекуны: осуждение и критика», — говорила модель.
Недавно Деми Мур, бывшая жена Брюса Уиллиса, прокомментировала новость о переселении экс-супруга в отдельный дом. Она поддержала Хеминг в ее решении.
«На долю Эммы выпало столько испытаний, ей нужно было со всем разобраться. Важно понять, что те, кто ухаживает за больными, должны позаботиться и о себе. Если они не уделят время тому, чтобы убедиться, что с ними все в порядке, то не смогут быть полезными для окружающих», — отметила 62-летняя актриса в беседе с изданием E! News.
Ранее Эмма Хеминг сообщила, что хотела развестись с актером незадолго до диагноза.