Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Разделения» вышла на сцену «Эмми» с «тайным посланием»

Актриса Бритт Лауэр пошутила на сцене премии «Эмми», сделав отсылку к своей героине в сериале
Бритт Лауэр
Бритт ЛауэрИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Бритт Лауэр оставила тайное послание во время получения премии «Эмми». Об этом сообщила Ксения Собчак в Telegram-канале.

Знаменитость удостоилась награды за роль Хелли Р. в сериале «Разделение». По сюжету, сознание ее героини разделено на то, которое находится только на работе («Интра»), и то, что за ее пределами («Экстра»). «Интре» не нравится ее работа, она хочет уволится и подает заявление. Но «Экстра» его отклоняет, воспринимая эту часть своей личности как функцию.

Во время своей благодарственной речи звезда ненавязчиво показывала бумажку с надписью «Выпусти меня» на обороте.

В июле сериал «Разделение» стал лидером по количеству номинаций на премию «Эмми» (27 категорий). 14 сентября церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе. Проект получил 8 статуэток.

Бритт Лауэр удостоилась номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале». Трэмелл Тиллман, сыгравший антагониста Мистера Милчека, стал лучшим актером второго плана в драматическом сериале. Их коллега Адам Скотт (Марк Скаут) остался без победы.

Ранее Дженна Ортега повторила образ героини фильма «Смерть ей к лицу» на «Эмми 2025».