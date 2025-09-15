Звезда «Разделения» вышла на сцену «Эмми» с «тайным посланием»

Знаменитость удостоилась награды за роль Хелли Р. в сериале «Разделение». По сюжету, сознание ее героини разделено на то, которое находится только на работе («Интра»), и то, что за ее пределами («Экстра»). «Интре» не нравится ее работа, она хочет уволится и подает заявление. Но «Экстра» его отклоняет, воспринимая эту часть своей личности как функцию.