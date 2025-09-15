В последние годы своей жизни Кирилл Лавров нашел утешение в отношениях с Анастасией Лозовской, костюмером БДТ. Она стала не только его помощником, но и другом, рядом с которым он чувствовал себя спокойно. Анастасия заботилась об актере, поддерживала его морально и была рядом в трудные моменты. Разница в возрасте почти в полвека их не смущала. Однако прожить вместе им было суждено всего три года.