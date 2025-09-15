Ричмонд
Дочь лишила Лидию Шукшину творческого наследия мужа и доли в квартире

Актрису Лидию Шукшину лишили творческого наследия покойного мужа Василия Шукшин
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина

Российскую актрису Лидию Федосееву-Шукшину лишили прав на наследие супруга, актера и сценариста Василия Шукшина, а также доли в московской квартире на улице Бочкова. Как пишет портал «Страсти» со ссылкой на адвоката Юлию Вербицкую-Линник, за этим стоит дочь артистки Мария.

В материале указано, что, помимо авторских прав, Шукшина-старшая потеряла долю в квартире, где она ранее жила с супругом — жилплощадь досталась Анне, дочери Марии Шукшиной, известной своим провокационным поведением.

В потерянном жилище актриса хотела сделать музей супруга, однако ни дочь, ни внучка ее идеи не разделяли. Причиной такого противостояния, как считает Вербицкая-Линник, являются деньги.

Ранее Мария Шукшина призналась, что плохо помнит отца.