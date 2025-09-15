Дочь лишила Лидию Шукшину творческого наследия мужа и доли в квартире

Российскую актрису Лидию Федосееву-Шукшину лишили прав на наследие супруга, актера и сценариста Василия Шукшина, а также доли в московской квартире на улице Бочкова. Как пишет портал «Страсти» со ссылкой на адвоката Юлию Вербицкую-Линник, за этим стоит дочь артистки Мария.