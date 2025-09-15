Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм по сериалу «Папины дочки» выйдет в прокат в конце октября

Создатели оценивают возможные сборы картины в районе 300 млн рублей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Фильм «Папины дочки. Мама вернулась» выйдет в российский прокат 30 октября. Об этом сообщил продюсер картины Виталий Шляппо на питчинге в Минкультуры РФ, отметив, что при создании сериала «Папины дочки» создатели мечтали снять полный метр.

«Мы начали делать сериал “Папины дочки” в 2007 году. С тех пор прошло 18 лет, он уже успел закрыться. Совершенно неожиданно несколько лет назад мы его продолжили — новые “Папины дочки” уже вышли, сейчас четыре сезона, и мы видим колоссальный отклик от зрителя. Все эти годы мы мечтали сделать по этой истории полный метр. И вот сейчас пришло это время — мы сделали кино, которое выйдет в кинотеатрах 30 октября», — сказал Шляппо.

По словам продюсера, работа над фильмом сопровождалась большим вниманием поклонников: «На съемках в Кисловодске мы ни разу не видели такого количества зрителей, которые приходили просто посмотреть сам процесс. Это еще раз доказывает, что у проекта есть своя фанатская аудитория», — отметил он.

Создатели оценивают возможные сборы фильма в районе 300 млн рублей, однако, как отметил Шляппо, команда надеется на более высокие цифры. Фильм снят компанией «ВБЛ Груп».