Фильм по сериалу «Папины дочки» выйдет в прокат в конце октября

«Мы начали делать сериал “Папины дочки” в 2007 году. С тех пор прошло 18 лет, он уже успел закрыться. Совершенно неожиданно несколько лет назад мы его продолжили — новые “Папины дочки” уже вышли, сейчас четыре сезона, и мы видим колоссальный отклик от зрителя. Все эти годы мы мечтали сделать по этой истории полный метр. И вот сейчас пришло это время — мы сделали кино, которое выйдет в кинотеатрах 30 октября», — сказал Шляппо.